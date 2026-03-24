Reggio, al CineTeatro Odeon una serata speciale dedicata alle grandi colonne sonore del cinema

Il concerto porterà sul palco un repertorio ricco e raffinato, con musiche firmate da grandi compositori come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Alessandro Cicognini, Leonard Bernstein, Barzizza, John Williams, Armando Trovajoli e Astor Piazzolla

Un appuntamento fuori stagione, pensato per regalare al pubblico un viaggio musicale tra alcune delle colonne sonore più amate del cinema italiano e internazionale. È la proposta del CineTeatro Odeon, che presenta una serata speciale all’insegna delle emozioni, della memoria e della grande musica.

Il concerto porterà sul palco un repertorio ricco e raffinato, con musiche firmate da grandi compositori come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Alessandro Cicognini, Leonard Bernstein, Barzizza, John Williams, Armando Trovajoli e Astor Piazzolla. Un percorso che attraversa il cinema d’autore, il cine-tango e il musical, unendo atmosfere diverse in un unico evento.

A caratterizzare la serata sarà anche la scelta degli arrangiamenti, studiati per valorizzare al meglio le sonorità degli strumenti e della voce. Il pubblico potrà così ascoltare un intreccio musicale costruito attorno alle timbriche di violino, pianoforte, clarinetto, violoncello e soprano, in una formula elegante e originale.

Sul palco si esibiranno Cleophe, soprano, Federico Vozzella al violino e alla direzione artistica, Giovanni Monti al pianoforte, Daniele Dian al clarinetto e Marco Pescosolido al violoncello.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza capace di unire qualità musicale e suggestione cinematografica, riportando al centro della scena alcune delle pagine più celebri e intense della storia del grande schermo.

Con questo appuntamento esclusivo, il CineTeatro Odeon punta a sorprendere il pubblico con una proposta che va oltre la normale programmazione, trasformando il concerto in un’occasione di incontro tra musica, cinema ed emozioni.

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