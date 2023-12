Reggio, ecco il 'reddito energetico': come ottenere gratis un impianto fotovoltaico

Sostenere l’ambiente, aiutare il pianeta, diventare un esempio eccellente di sostenibilità integrata.

Per chi vive al Sud, e tocca con mano le straordinarie bellezze del paesaggio, fare un passo avanti verso un futuro più verde in uno scenario già di per sé stupefacente, diventa un vero dovere.

Grazie all’istituzione del Fondo Nazionale Reddito Energetico, volto a fornire agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sarà possibile installare sul tetto del proprio appartamento, un impianto fotovoltaico. E il Fondo Reddito Energetico è gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE) e mette a disposizione per le annualità 2024-2025 200 milioni, in gran parte nel Mezzogiorno: sono infatti destinatari dell’80% delle risorse le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura adottata intende aiutare le famiglie disagiate e che hanno particolari difficoltà economiche.

L’obiettivo è quello di consentire l’accesso agevolato all’energia rinnovabile a determinate categorie di persone che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore ai quindicimila euro o a trentamila (due aliquote di agevolazione) con almeno quattro figli a carico.

“Con questo provvedimento – spiega il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – perseguiamo un doppio fine: quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e, allo stesso tempo, quello ambientale, perché promuoviamo l’utilizzo di energia rinnovabile. È una nuova risposta del governo per concretizzare una reale ed equa sicurezza energetica”.

A Reggio Calabria, la nota azienda Redel Green Energy, offre servizi di consulenza relativi al reddito energetico. Nonchè servizi di installazione, realizzazione e gestione dell’impianto.

