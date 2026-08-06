Reggio, a Pellaro la  prima palestra popolare di prossimità 

Con il partecipatissimo Torneo Giovanile di Basket PBK 5vs5, organizzato dai ragazzi del territorio, si chiude una straordinaria stagione sportiva per il PalacolorCsi di Pellaro, a Reggio Calabria.

Le tantissime persone, soprattutto giovani, che in questi giorni hanno vissuto l’esperienza in palestra, hanno testimoniato, ancora una volta, come il Palacolor, impianto del Comune di Reggio Calabria a gestione Csi, sia diventato nel tempo lo spazio di tutti, la casa della Comunità.

È stata una stagione intensa, che ha rafforzato un’idea che da anni caratterizza la palestra di Pellaro ( e anche il PalaCsi di Gallina): mettere ogni persona al centro. L’impianto è molto più di una struttura sportiva. È la palestra delle società sportive, il luogo dove si incontrano associazionismo, competizione e aggregazione. Qui si svolgono campionati ( pallavolo e pallacanestro) , allenamenti, Fe Polisportive, Stage, Clinic, Gran Premi; qui famiglie,. istruttori e ragazzi sono i veri protagonisti. Il PalacolorCsi è uno spazio che custodisce sogni, accoglie fatiche e offre opportunità. Da tre anni ospita la Ginnastica Dolce dedicata agli over 60(oltre cento partecipanti tre volte a settimana) che hanno trovato qui una seconda casa, un luogo dove stare insieme (e non più sole) facendo nascere nuove amicizie, sorridere e prendersi cura di sé grazie alla professionalità, competenza e alla sensibilità del professor Peppe Preiti.

In questi anni, con discrezione, il palazzetto ha accolto anche tante storie di persone ( minori e adulti ) che, durante il loro percorso di vita, hanno incontrato delle difficoltà. Attraverso i percorsi educativi di Giustizia Riparativa, Messa alla Prova e Inserimento Lavorativo di persone fragili, il PalacolorCsi è diventato per molti un vero “secondo tempo”, un’occasione concreta per ripartire! Un sentito ringraziamento va alla dottoressa Rosa Maria Morbegno, direttrice dell’ USSM di Reggio Calabria – Comunità Ministeriale e alla dottoressa Marianna Passalacqua, direttrice dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria, punti di riferimento preziosi per tutti noi volontari e per i ragazzi coinvolti. Il PalacolorCsi è anche la casa delle associazioni del territorio, non soltanto sportive, ed è uno spazio aperto agli studenti delle nostre scuole, ai ragazzi delle parrocchie del territorio. Proprio qui, sono nate anche esperienze Polisportive aperte a tutti, senza nessun costo per le famiglie. In questi anni, il PalacolorCsi è stato, e continua a essere, un luogo aperto a tutti, nessuno escluso!

Il Csi ha sempre immaginato questa struttura come un bene della comunità: una palestra popolare, accessibile, inclusiva e alternativa a modelli esclusivi o puramente commerciali. È stato motivo di orgoglio poter raccontare questa esperienza in tante Città e in numerosi contesti, anche Internazionali.

Tante, infatti, le attività promosse al PalacolorCsi patrocinate e sostenute da United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) di ONU ITALIA, Impresa Sociale Con I Bambini , Fondazioni e Consorzi Nazionali. Settembre sarà proprio la nostra Città di Reggio Calabria a presentare questa esperienza pilota, nella quale un impianto sportivo è diventato un autentico Hub di Comunità: un polo di prossimità dove sport, gioco e gestione condivisa ( Istituzioni , Associazioni, Giovani) rappresentano il filo conduttore di un progetto concreto di partecipazione, inclusione e rigenerazione delle persone e degli spazi. Un grande grazie va alle società sportive che hanno scelto e sostenuto il PalacolorCsi e che, dalla prossima stagione, daranno il benvenuto anche alla quinta disciplina sportiva. Grazie ai dirigenti sportivi, sempre presenti e disponibili. Un grande grazie ad Armando Russo, volontario Csi, guida e riferimento instancabile per tutti. Grazie ai volontari, agli operatori e alle famiglie: ognuno ha contribuito a costruire una storia fatta di relazioni, fiducia, idee e speranza. Lo sport, purtroppo, non educa a prescindere, non sempre cambia la vita delle persone e delle comunità. A volte , purtroppo, esclude , allontana, divide, isola, semplicemente diventa strumento commerciale o puramente ricreativo. Ma quando è vissuto con autenticità, responsabilità, competenza, lungimiranza e passione può diventare uno straordinario strumento educativo, di crescita, inclusione e rinascita. Noi ci abbiamo creduto, ci crediamo ancora e continueremo a farlo, anche attraverso mille errori e difficoltà, con la convinzione che questo percorso rappresenti un’esperienza unica, capace di generare futuro per tante persone e per l’intera Comunità.