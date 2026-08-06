Rete dei Talenti targata Princi, boom di adesioni. Il dott. Moosavi: ‘Portiamo il nostro contributo alla Calabria’

Boom di adesioni alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi. Il primo network dedicato al censimento e alla valorizzazione dei professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione continua a crescere, avvicinandosi sempre di più alle 500 adesioni e riunendo competenze con oltre 160 differenti specializzazioni.

“Ho aderito con grande piacere ed entusiasmo alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, grazie all’invito dell’On. Giusi Princi e alla sua idea”, afferma, in un videomessaggio pubblicato sui social, il Dott. Koosha Moosavi, medico in formazione specialistica in Urologia presso il Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma.

Il Dott. Moosavi è stato studente dell’Onorevole Giusi Princi.

Dopo gli studi liceali a Reggio Calabria, Koosha si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ha poi intrapreso il percorso della scuola di specializzazione in Urologia presso il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma, dove si sta distinguendo con risultati eccellenti.

Per Dott. Moosavi, la Rete dei talenti calabresi per la Sanità rappresenta un’importante opportunità per “riuscire a compattare le forze e le menti in una realtà spesso frastagliata come quella della nostra regione – afferma – e per riuscire a portare il nostro contributo alla Calabria”. “Invito ad iscriversi – aggiunge – tutti coloro che non l’avessero ancora fatto. Più siamo, meglio è”, conclude Koosha Moosavi.

Al network hanno aderito professionisti sanitari con oltre 160 specializzazioni diverse, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.

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Tra gli iscritti alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, affermati professionisti che operano in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all’estero, come in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.

Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).