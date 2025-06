Comune di Reggio, la maggioranza: ‘Opposizione totalmente scollegata dalla realtà’

«Le circoscrizioni nelle aree collinari hanno rappresentato e continueranno a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per i cittadini residenti nelle zone periferiche di Reggio Calabria. Non si tratta soltanto della frazione di Gallina, ma dell’intero sistema di quartieri e borghi che si estendono oltre il centro urbano, tutti territori che hanno sempre trovato attenzione nella pianificazione e nella progettualità dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà.

Eppure, ancora una volta, alcuni consiglieri di centrodestra tornano con i soliti ritornelli, ripetendo slogan ormai logori e scollegati dalla realtà. Un comportamento che somiglia più a un esercizio di retorica sterile che a una vera analisi dello stato delle cose.

Ai rappresentanti dell’opposizione, peraltro decimati considerando che la nota non ha le firme di tutti i componenti del centrodestra (mancano Antonino Minicuci, Demetrio Marino, presente col sindaco Falcomatà al sopralluogo e Guido Rulli), abili nel puntare il dito ma meno nell’entrare nel merito delle questioni, è forse utile rispolverare la memoria, anche se l’elenco degli interventi in periferia è lungo, articolato e documentato».

«Tra gli esempi più recenti – hanno affermato i consiglieri dei gruppi di centrosinistra – vanno citati i progetti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di accesso a Podargoni, così come i collegamenti con le località di Cerasi, Schindilifà e gli altri centri situati sul versante sinistro del torrente Gallico.

Questi lavori, dal valore rispettivamente di 2,5 e 3,5 milioni di euro, rientrano nel più ampio progetto “Recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni e del territorio circostante”. Un’iniziativa che mira a migliorare il livello di sicurezza e a tutelare l’incolumità pubblica, oltre che a restituire dignità e funzionalità a territori spesso dimenticati.

Un altro esempio concreto è l’intervento nell’area di Mortara, nella zona collinare sud della città, dove è stato posato un nuovo tappetino bituminoso su un tratto di circa 800 metri. Ma non finisce qui. Il programma “Strada Facendo” è destinato a intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni, articolandosi in tre lotti che riguarderanno l’intero territorio comunale: zona sud, centro e nord. In particolare gli interventi riguarderanno il quartiere di Pellaro, con lavori diffusi di manutenzione stradale.

Sul fronte sportivo, sono già in corso significativi interventi: dalla posa del nuovo manto erboso al campo sportivo “Pietro Reitano” di Catona, alla riqualificazione degli impianti di Archi, Gallico e Pellaro. In quest’ultimo quartiere, è in fase di completamento anche il Parco del Vento, un importante tassello del nuovo Waterfront, che ha già raggiunto l’80% dell’esecuzione, con un finanziamento da 1,2 milioni di euro proveniente dai Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana.

Sempre ad Archi è in fase di realizzazione il nuovo centro di aggregazione e inclusione “Le Vele”. Mentre sul versante del welfare proseguono i lavori per la realizzazione di due nuovi asili nido nei quartieri di Pellaro e Catona. Altri interventi di rilievo riguardano il centro civico di Cannavò, le piazze di Vinco, San Cristoforo, San Salvatore e quelle della Vallata del Valanidi, in località come Trunca, Rosario e Oliveto.

A conferma di una strategia organica e inclusiva, anche l’aspetto culturale e sociale non è stato trascurato: le periferie sono state protagoniste durante le festività natalizie con un esperimento di animazione territoriale ben riuscito, che sarà riproposto anche in estate. Dal 15 luglio al 15 settembre, le ex 14 circoscrizioni saranno animate da eventi, laboratori e attività promosse grazie a bandi pubblici che prevedono contributi specifici per associazioni e realtà locali in grado di presentare progetti di qualità».

«Alla luce di queste che sono solo una parte delle azioni concrete, viene spontaneo chiedersi con quale coraggio si possa affermare che l’Amministrazione non faccia nulla per le periferie. La verità – conclude la nota dei consiglieri – è che la realtà dei fatti smentisce clamorosamente le accuse dell’opposizione. Serve ben altro che slogan per oscurare l’evidenza del lavoro svolto».