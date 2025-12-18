City Now

Reggio, le PGS donano attrezzature sanitarie all’Oncoematologia pediatrica del GOM

L'ospedale ha espresso il proprio apprezzamento per la generosa donazione delle Polisportive Giovanili Salesiane reggine

18 Dicembre 2025 - 09:32 | Comunicato Stampa

PGS GOM n

Il Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria esprime il proprio sincero apprezzamento per la generosa donazione delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) reggine, a favore della U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica.

La cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna si è svolta nell’ambito dell’undicesima edizione di “Giochiamo per un sorriso”, evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, autorità del mondo sportivo e associazioni. Le PGS, fin dalla prima edizione di questa manifestazione, sono state vicine al G.O.M., donando parte del ricavato in beni e attrezzature sanitarie per la U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica. Quest’anno, le PGS hanno regalato un microscopio biologico ad alta tecnologia, un gesto frutto dell’impegno solidale di tutti gli associati e della comunità.

Rappresentanti del G.O.M. di Reggio Calabria

Alla cerimonia erano presenti il Dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale del G.O.M., che ha portato i saluti del Commissario Straordinario, Dott.ssa Tiziana Frittelli, e la Dott.ssa Rosalba Mandaglio, Responsabile della U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica, alla quale è stato destinato il microscopio.

Attività del G.O.M.

Per ulteriori dettagli sulle attività del G.O.M., è possibile visitare il sito ufficiale: www.gomrc.it. Inoltre, è possibile consultare la Carta dei servizi e seguire le novità sulla pagina Facebook del G.O.M. (GOM Reggio Calabria).

