Reggio, le PGS donano attrezzature sanitarie all’Oncoematologia pediatrica del GOM

Il Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria esprime il proprio sincero apprezzamento per la generosa donazione delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) reggine, a favore della U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica.

Leggi anche

La cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna si è svolta nell’ambito dell’undicesima edizione di “Giochiamo per un sorriso”, evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, autorità del mondo sportivo e associazioni. Le PGS, fin dalla prima edizione di questa manifestazione, sono state vicine al G.O.M., donando parte del ricavato in beni e attrezzature sanitarie per la U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica. Quest’anno, le PGS hanno regalato un microscopio biologico ad alta tecnologia, un gesto frutto dell’impegno solidale di tutti gli associati e della comunità.

Rappresentanti del G.O.M. di Reggio Calabria

Alla cerimonia erano presenti il Dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale del G.O.M., che ha portato i saluti del Commissario Straordinario, Dott.ssa Tiziana Frittelli, e la Dott.ssa Rosalba Mandaglio, Responsabile della U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica, alla quale è stato destinato il microscopio.

Attività del G.O.M.

Per ulteriori dettagli sulle attività del G.O.M., è possibile visitare il sito ufficiale: www.gomrc.it. Inoltre, è possibile consultare la Carta dei servizi e seguire le novità sulla pagina Facebook del G.O.M. (GOM Reggio Calabria).