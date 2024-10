Reggio Calabria, Polizia dal cuore d’oro. Donati generi alimentari a istituto missionario

Il personale del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, con sede nella città di Reggio Calabria, in collaborazione con la “Vecchia Guardia di Pubblica Sicurezza”, associazione di volontariato composta prevalentemente da ex appartenenti alle forze di polizia, protagonista di diverse iniziative nel campo del sociale, ha donato una rilevante quantità di generi alimentari ad un noto istituto missionario reggino che svolge attività di accoglienza e ristoro per famiglie e singoli individui che vivono in condizioni disagiate.

“E’ questa – si legge in un comunicato – l’ennesima riconferma che gli uomini della Polizia di Stato, sia in servizio che in quiescenza, sono sempre molto attenti e sensibili nei confronti di chi, quotidianamente, soffre a causa della condizione sociale in cui versa”.