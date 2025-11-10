Reggio, denunciato 40enne per riciclaggio: aveva 17.500 euro in contanti

Braccato dopo un inseguimento, non era in possesso della patente di guida perchè revocata. L'uomo non ha giustificato la provenienza dei 17 mila euro

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha controllato e denunciato per riciclaggio un uomo di 40 anni trovato in possesso di 17.500 euro in contanti, denaro per cui il fermato non ha saputo fornire nessuna spiegazione valida sul possesso e sulla provenienza.

Il controllo della Polizia di Stato a Taurianova

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, il personale del Commissariato di P.S. di Taurianova, dopo un breve inseguimento, ha fermato un’autovettura, condotta da un 40enne, che poco prima aveva commesso un’infrazione al Codice della Strada.

Il conducente dell’auto, persona nota alle forze dell’ordine, con vari precedenti penali, soprattutto in materia di stupefacenti, è stato pertanto sottoposto a controllo da cui è risultato che non era in possesso della patente di guida, poiché revocata nel 2024.

La perquisizione e il sequestro del denaro

Il personale delle Volanti ha quindi perquisito il soggetto ed anche l’auto da lui condotta, all’interno della quale è stata rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 17.500,00 euro, di cui l’uomo non ne ha giustificato il possesso e la provenienza agli agenti.