Reggio, Polizia locale a portata di cittadino: decine di segnalazioni presso il punto d’ascolto itinerante

Ha avuto riscontri notevoli da parte della cittadinanza il punto d’ascolto itinerante della Polizia Locale di Reggio Calabria attivato in via sperimentale quest’estate con lo scopo di offrire un servizio di prossimità che rinsaldasse la fiducia tra cittadini e istituzioni attraverso il contatto diretto con vigili e vigilesse urbani.

Il servizio ha preso il via il 15 luglio e si è articolato in 16 tappe fino al 26 agosto, con l’obiettivo di lungo periodo dell’Amministrazione comunale di organizzarlo in maniera strutturata per rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini non solo attraverso la repressione, ma soprattutto con la prevenzione e il confronto.

Le stazioni mobili della Polizia Locale

Grazie all’implementazione di personale nella Polizia Locale reggina, con uno sforzo del Corpo sostenuto dall’Amministrazione comunale in un periodo particolarmente impegnativo come quello estivo, le stazioni mobili, collegate telematicamente con tutte le banche dati e con il Protocollo del Comune, hanno potuto:

fornire informazioni e risposte di front office necessarie all’utenza,

raccogliere le segnalazioni dei residenti di diversi quartieri della città,

garantire la presenza di personale specificamente formato.

Il punto d’ascolto itinerante è stato attivo a Pellaro, Catona, Trunca, Gallina, Archi, Arghillà, Arangea, Ravagnese, Salice, Rosalì, Villa San Giuseppe, Rosario Valanidi, Oliveto, Croce Valanidi, Bovetto, Gallico, Sambatello, Diminniti, Vinco, Pavigliana, Mosorrofa, Cataforio, San Salvatore, Gambarie, Ortì, Terreti, Arasì, Cerasi e Podargoni.

Le segnalazioni raccolte

Le segnalazioni e le richieste raccolte dalla Polizia Locale nei quartieri menzionati sono state diverse decine e hanno riguardato:

adeguamenti relativi alla toponomastica cittadina e alla viabilità,

cittadina e alla viabilità, presenza di strade dissestate, buche e frane,

discariche abusive di rifiuti,

necessità di dissuasori di velocità e maggiore illuminazione pubblica,

richieste di manutenzione stradale, controlli e servizi di prossimità permanenti,

mancanza di spazi di aggregazione sociale,

parchi e strutture oggetto di atti vandalici ,

, disservizi legati a fornitura idrica, fognature e trasporti.

Il futuro del servizio

Tutte le segnalazioni raccolte sono state inoltrate agli uffici comunali di riferimento: Toponomastica, Polizia Locale, Segnaletica, Decoro urbano, Manutenzione, Urbanistica, Illuminazione, Ambiente e Organi di governo.

L’Amministrazione comunale rende noto che il servizio di prossimità ripartirà nelle prossime settimane.