Reggio, sequestrato gazebo in centro: sanzionato il titolare

Continua rutilante l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria. Nelle ultime 24 ore, in due distinte operazioni, sono state denunciate altrettante persone.

Il nucleo polizie specializzate ha sottoposto a sequestro un gazebo in pieno centro poiché non era stata ottemperata l’ordinanza di rimozione emessa dal SUAP e rinveniente da un precedente verbale della medesima polizia locale, che aveva accertato l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente e deferito all’autorità giudiziaria per inosservanza di ordine legalmente impartito.

Denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

In un’ulteriore attività di polizia stradale, a seguito di una sanzione per sosta vietata, il conducente del veicolo ha prima inveito contro gli agenti. Allorquando dagli accertamenti è emerso che il mezzo risultava già sottoposto a sequestro amministrativo, si è dato a precipitosa fuga, ostacolando l’attività doverosa degli operatori.

Rintracciato presso la propria abitazione, è stato invitato al comando e, dopo le formalità di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro; il veicolo è stato sigillato e affidato in custodia a una depositeria autorizzata ai fini della confisca. Contestualmente, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca, conformemente alla normativa vigente.

Rafforzamento dei controlli estivi

Le attività si inquadrano nel più ampio dispositivo di rafforzamento dei servizi nel periodo estivo.

I soggetti deferiti sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.