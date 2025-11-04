Reggio, negli uffici postali al via il ritiro della carta ‘Dedicata a te’

Per i nuovi beneficiari sarà necessario prenotare l’appuntamento, mentre per i vecchi l’accredito avverrà automaticamente

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa a partire da giovedì 6 novembre.

Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito dell’importo avverrà sulla carta già in proprio possesso, pertanto non sarà necessario recarsi presso gli uffici postali per l’attivazione di una nuova carta.

Modalità di ritiro e prenotazione

Chi deve ritirare la nuova carta potrà recarsi in uno dei 163 uffici postali della provincia di Reggio Calabria, presentando:

un documento di identità valido ,

, il codice fiscale.

Il ritiro potrà essere pianificato prenotando il turno in ufficio postale tramite app di Poste Italiane o attraverso i canali aziendali dedicati, selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’orario dell’appuntamento.

Negli uffici postali a doppio turno è consigliato presentarsi nella fascia oraria 14:30 – 17:00, mentre negli uffici a turno unico la fascia preferibile è 11:00 – 13:00.

In entrambi i casi, è consigliabile evitare la giornata di lunedì per ridurre i tempi di attesa.

Si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio Comune.

Per ulteriori informazioni, è disponibile una sezione dedicata sul sito ufficiale di Poste Italiane:

poste.it/carta-dedicata-a-te/