Terremoto del 1908, un libro per raccontare la ricostruzione tra Messina e Reggio

Domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la presentazione del libro a cura del Prof. Vincenzo Caruso dal titolo La costruzione dei quartieri militari di Messina e Reggio all’indomani del terremoto del 1908 – gli Chalet dei Tre Mulini Borrace a Reggio Calabria. Il volume è basato su approfondite ricerche d’archivio dell’autore e sugli scritti del Maggiore del Genio Pietro Aliquò-Mazzei, portando alla luce le strategie di intervento adottate per la rapida edificazione di alloggi provvisori e acquartieramenti militari a Messina e Reggio Calabria dopo il sisma del 1908.

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi MedFort, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria.

Un dialogo aperto con l’autore

L’evento sarà strutturato come un dialogo aperto con l’autore, moderato da Katia Germanò, giornalista e scrittrice. Nel corso dell’incontro verranno approfondite le tematiche centrali del volume e si aprirà il confronto con autorevoli rappresentanti delle istituzioni culturali e professionali del territorio.

Interverranno la Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, Dott.ssa Angela Puleio, il referente dell’Archivio Agazio Trombetta, Dott. Giuseppe Trombetta, il Presidente del Centro Studi MedFort, Pietrangelo Pettenò, il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, Arch. Santina Dattola, e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, Ing. Francesco Foti. Sarà presente anche l’editore del libro.

Il libro tra memoria storica e ricostruzione post-sisma

La costruzione dei quartieri militari di Messina e Reggio all’indomani del terremoto del 1908 – gli Chalet dei Tre Mulini Borrace a Reggio Calabria ripercorre una parte significativa della storia di Reggio e Messina dopo il devastante sisma del 1908. Attraverso l’accurata analisi dei progetti originali degli acquartieramenti militari, il volume restituisce il ruolo fondamentale che queste strutture ebbero nell’immediato soccorso agli sfollati.

Si tratta di un importante recupero di una pagina di storia che contribuisce a ricostruire la memoria storica dei luoghi, oggi in gran parte dimenticata, offrendo nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra emergenza, architettura e pianificazione urbana.

L’autore Vincenzo Caruso

Vincenzo Caruso è Direttore del Museo e Centro Studi e Documentazione “Forte Cavalli” di Messina ed è attualmente Assessore alla Cultura con delega alle Fortificazioni del Comune di Messina. Autore di numerose pubblicazioni, con questo nuovo lavoro conferma la sua passione per la conoscenza e la valorizzazione del nostro passato storico e culturale.