A Reggio le baronesse di ‘Casa Valpatri’: la presentazione del romanzo di Nadia Crucitti

Sarà la libreria Amaddeo, sulla reggina via Giuseppe De Nava, ad ospitar, alle ore 18 di sabato 28 febbraio, la presentazione del romanzo di Nadia Crucitti “Casa Valpatri”, Città del Sole Edizioni. Con l’autrice converserà Francesco Idotta. Le letture sceniche saranno invece affidate a Cinzia Messina.

Un romanzo ambientato in un immaginario paese aspromontano

Stravaganti, solitarie, ostinatamente legate a un passato che non smette di sanguinare, le tre anziane baronesse Valpatri vivono rinchiuse in un palazzotto di fine Ottocento, al centro di un immaginario paese aspromontano che amano e detestano con la stessa, feroce intensità.

Un luogo che non hanno scelto, ma che è diventato la loro prigione dopo i fatti tragici che hanno spezzato la loro giovinezza. Unite da un affetto profondo e contraddittorio, fatto di rancori mai sopiti, rituali ossessivi e silenzi carichi di accuse, le tre sorelle conducono un’esistenza solo in apparenza pacata, protetta dal denaro e dalla rispettabilità. Vivono di ricordi, illusioni e desideri rimasti sospesi, convinte che il tempo delle sorprese sia ormai finito.

Ma il borgo dimenticato che le circonda – emblema di una terra segnata da secoli di violenza, sopraffazione e miseria – non è immobile come sembra. Nel respiro corale della narrazione, la storia del paese e quella delle tre donne si intrecciano fino a diventare indistinguibili, mentre passioni improvvise e ineludibili irrompono nelle loro vite: amore, odio, brutalità, dolore. Quando il passato torna a reclamare il suo prezzo, le baronesse Valpatri saranno costrette a compiere scelte estreme, intime e sociali, capaci di travolgere per sempre la loro quiete e di infrangere l’illusione che, a una certa età, nulla possa più cambiare.

L’autrice: Nadia Crucitti

Nadia Crucitti è nata nel 1955 a Reggio Calabria. Laureata in Materie letterarie, ha collaborato alle antologie del Premio multimediale di poesia Nosside. Ha scritto recensioni e articoli per diverse riviste, tra cui Historica di Reggio Calabria; in particolare ricorda l’articolo Affinità concettuali tra “L’uomo è forte” e “1984” (1986). Nel 1990 ha pubblicato la raccolta di racconti “Notti di luna bugiarda” (Il Ventaglio) e nel 1996 il romanzo “Casa Valpatri” (Mondadori), vincitore del Premio “Cronaca familiare” di Famiglia Cristiana.

Nel 2023 alcuni suoi racconti e giochi letterari sono apparsi su Tuttolibri de La Stampa. Nel 2009 ha vinto il concorso “Non leggi spesso?… Leggi sottile” con la “Leggenda della cavalla bianca” e ha pubblicato un gioco letterario sulla rivista Cortocircuito, inaugurata da un lavoro di Umberto Eco. Con Città del Sole Edizioni ha pubblicato i romanzi “Berlino 1940 – La convocazione” (2010) e “L’imperfezione dell’angelo” (2015). Nel 2021 ha vinto il premio “Fai viaggiare la tua storia” con “Promettimi di essere libera” (Libromania).

Ha scritto quattro testi teatrali ed è presente in due raccolte poetiche, “Il regno dei mari” e “Interferenza di luce”.