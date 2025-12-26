Reggio, a palazzo San Giorgio la poesia di Elisa D’Ascola: “D’Eterno sentire”

La poesia per ingentilire il mondo, per avvicinare i giovani alla bellezza della parola, aprendo le porte alla consapevolezza dei sentimenti. D’Eterno sentire, edito da Campanotto editore poesia, è il libro di esordio di Elisa D’Ascola, con la prefazione del poeta e critico letterario Plinio Perilli, e diffonde le sensazioni che si fermano nella lettura delle pagine, nell’essenza di sentire e capire le emozioni e gli stati d’animo, per recuperare il senso di una guida interiore.

Sabato 27 dicembre, alle ore 18, il volume sarà presentato a Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari. Dialogherà con l’autrice Giovanna Costanzo, docente di filosofia morale presso l’Università degli Studi di Messina, con le letture sceniche a cura di Dario Zema, e con Ilda Tripodi che modererà l’incontro.

Il percorso di studi e l’impegno culturale

Elisa D’Ascola si laurea a Messina in Filosofia e Storia e successivamente in Lettere; in seguito consegue un Master universitario di II livello in Etiche, politiche formative e gestione delle risorse umane. Approfondisce i suoi studi in filosofia morale, con particolare attenzione al pensiero di Ágnes Heller.

Docente di scuola secondaria superiore, è membro dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (sez. Ibico–Reggio Calabria), della Fondazione Culturale Rhegium Julii e della Società Filosofica Italiana (sez. di Messina).

Premi e riconoscimenti

Nel suo percorso letterario ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, tra cui: