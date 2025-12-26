Reggio, a palazzo San Giorgio la poesia di Elisa D’Ascola: “D’Eterno sentire”
Un libro d'esordio che sarà presentato nel salone dei lampadari, dialogherà con l'autrice Giovanna Costanzo
26 Dicembre 2025 - 16:16 | Comunicato Stampa
La poesia per ingentilire il mondo, per avvicinare i giovani alla bellezza della parola, aprendo le porte alla consapevolezza dei sentimenti. D’Eterno sentire, edito da Campanotto editore poesia, è il libro di esordio di Elisa D’Ascola, con la prefazione del poeta e critico letterario Plinio Perilli, e diffonde le sensazioni che si fermano nella lettura delle pagine, nell’essenza di sentire e capire le emozioni e gli stati d’animo, per recuperare il senso di una guida interiore.
Sabato 27 dicembre, alle ore 18, il volume sarà presentato a Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari. Dialogherà con l’autrice Giovanna Costanzo, docente di filosofia morale presso l’Università degli Studi di Messina, con le letture sceniche a cura di Dario Zema, e con Ilda Tripodi che modererà l’incontro.
Il percorso di studi e l’impegno culturale
Elisa D’Ascola si laurea a Messina in Filosofia e Storia e successivamente in Lettere; in seguito consegue un Master universitario di II livello in Etiche, politiche formative e gestione delle risorse umane. Approfondisce i suoi studi in filosofia morale, con particolare attenzione al pensiero di Ágnes Heller.
Docente di scuola secondaria superiore, è membro dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (sez. Ibico–Reggio Calabria), della Fondazione Culturale Rhegium Julii e della Società Filosofica Italiana (sez. di Messina).
Premi e riconoscimenti
Nel suo percorso letterario ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, tra cui:
- Vincitrice del premio letterario L’albero di rose, sezione Poesia Inedita Essenza Lucano
- Finalista al Premio Letterario Etnabook 2024
- Menzione di merito al IX Concorso Letterario Nazionale Ponte Vecchio
- Vincitrice del Premio Rhegium Julii Inedito 2025 dedicato a Ernesto Puzzanghera
- Vincitrice del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Anneus Seneca, sezione Epistulae morales
- Menzione speciale per silloge in esametri latini al Premio Nazionale Publio Virgilio Marone
- Riconoscimento al merito speciale al Premio Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo Dionisiaco, promosso dall’Istituto di Cultura di New York, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre
- Vincitrice assoluta al Premio Mondiale di Poesia Nosside, rappresentando l’Italia