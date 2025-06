Reggio, all’Università Mediterranea via al Professional Day: ‘Un colloquio può fare la differenza’

È ufficialmente partita questa mattina al Lotto D del Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la tredicesima edizione del Professional Day, l’evento realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso IN.FORM.A, dall’Università Mediterranea e dal suo Job Placement, e da Cisme società cooperativa impresa sociale, che ogni anno mette in connessione diretta studenti, laureati, giovani professionisti e quanti cercano lavoro e il mondo delle imprese.

In un’atmosfera dinamica e carica di aspettative, centinaia di candidati hanno iniziato fin dalle prime ore della giornata a sostenere colloqui con i recruiter delle 56 aziende partecipanti, espressione di settori e territori differenti.

Numeri e partecipazione da record

I numeri confermano l’importanza dell’appuntamento: sono più di 4.194 i colloqui già prenotati e più di 556 i giovani che hanno compilato il form per accedere all’iniziativa, segnale evidente di un bisogno concreto di opportunità di lavoro in questa terra del Sud.

Il Lotto D si è trasformato in spazi di incontro e orientamento, con le imprese impegnate in colloqui personalizzati che, per molti, potrebbero rappresentare l’inizio di un percorso lavorativo. Il motto di questa edizione – “Un colloquio può fare la differenza” – si è così tradotto sin da subito in esperienze reali e tangibili.

Seminario sulla leadership per le imprese

Il programma del Professional Day proseguirà nel pomeriggio con un momento formativo aperto alle imprese: alle 15:30 nell’Aula dei Laboratori Multimediali si terrà infatti il seminario gratuito “Leadership Positiva e Team”, a cura di Michelangelo Marino, mental coach, CHO e CEO della società “Io Cambio Rotta srls”.

“Un’occasione per riflettere sul valore della leadership etica, sulla collaborazione nei contesti lavorativi e sull’importanza della felicità organizzativa come leva di crescita personale e aziendale”.

Domani la seconda giornata di incontri

L’appuntamento con il Professional Day prosegue domani, venerdì 20 giugno, per una seconda giornata intensa di colloqui, orientamento e incontri. Anche chi non ha effettuato la prenotazione online potrà partecipare liberamente, portando con sé copie aggiornate del proprio curriculum vitae.

Perché a volte, davvero, basta un incontro per fare la differenza.