‘Libri per la cura’: donazione del Rotary alla Radioterapia Oncologica del GOM di Reggio

Volumi, dediche e sostegno ai degenti. Il Rotary porta conforto al G.O.M. e la Direzione rilancia il valore umano della cura

La Direzione del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria esprime il proprio ringraziamento al Rotary Club di Reggio Calabria, e al suo Presidente, dott. Antonino Foti, per la donazione dei numerosi volumi destinati alla U.O.C. di Radioterapia Oncologica.

I libri, raccolti grazie al contributo dei soci del Club, della libreria AVE di Reggio Calabria e di molti cittadini, sono stati arricchiti da dediche personali rivolte ai pazienti e ai loro familiari.

Particolarmente significativa è stata l’adesione della scrittrice Stefania Auci e della Casa Editrice Nord, che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, volta a offrire ai degenti un momento di conforto e speranza. Altrettanto significativa la partecipazione all’iniziativa del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, dott. Salvatore Cirillo, che ha donato 35 volumi dedicati al patrimonio storico e culturale della Calabria.

Una donazione per umanizzare il percorso di cura

Il Rotary club ha voluto sottolineare il supporto garantito all’organizzazione dal dr. Said Al Sayyad, Direttore del Dipartimento Onco Ematologico e Radioterapico, e dal suo team; dal dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale; dal dr. Alessio Rosato, delegato delle funzioni di Datore di Lavoro. Un ringraziamento speciale è stato rivolto inoltre alla dr.ssa Nadine Grillone, socia del Rotary e responsabile del progetto.