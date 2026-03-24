Reggio, Confartigianato presenta un progetto destinato ai giovani disoccupati

Confartigianato imprese Reggio Calabria e Associazione Soluzione lavoro Odv comunicano che il 27 marzo 2026, presso la sede dell’Associazione Soluzione lavoro Odv in via Ravagnese II traversa Scagliola n. 7/A in Reggio Calabria, si terrà un importante evento informativo destinato ai giovani disoccupati residenti nella città di Reggio Calabria di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nonchè alle imprese con sede nel comune di Reggio Calabria.

L’orario di inizio dell’evento informativo è fissato alle 16:00 del 27 marzo 2026. Durante l’evento si daranno tutte le informazioni sulle opportunità dei nuovi quattro bandi finanziati dal Comune di Reggio Calabria tramite il PN Metro Plus.

I bandi che verranno presentati sono:

• Attivazione lavoro: mirato alla creazione di opportunità di inserimento/reinserimento di soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, tramite orientamento specialistico, formazione gratuita qualificante e attivazione di tirocini extracurriculari retribuiti dal Comune di Reggio Calabria, oltre all’accompagnamento al lavoro e alla creazione d’impresa;

• Impact: Concessione di incentivi in favore delle imprese per l’inclusione nel mondo del lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate per le imprese con sede nell’area del Comune della Città di Reggio Calabria, attraverso l’erogazione di incentivi per nuove assunzioni, al fine di promuovere l’occupazione stabile e di qualità;

• Reggio valore – centro storico: finanziamento alle imprese che hanno sede operativa nel centro storico di Reggio Calabria per supporto alla crescita economica della Città, aiutando le attività esistenti e la nascita di nuove realtà che operano o intendono operare nei settori del commercio, artigianato, servizi alle imprese e alla persona, agroalimentare, servizi per la valorizzazione delle produzioni e tipicità locali

• Reggio valore – turismo e cultura: finanziamento alle imprese finalizzato alla valorizzazione del patrimonio Culturale e Turistico di Reggio Calabria. Interventi ammissibili sull’intero territorio comunale con priorità a iniziative che valorizzano i poli culturali, i luoghi della cultura e gli attrattori turistici.

Durante l’evento prenderanno parola Aricò Chiara, responsabile operativo di Associazione Soluzione lavoro e Fragomeni Antonello, presidente di Confartigianato imprese di Reggio Calabria. L’evento sarà gratuito ed aperto a tutti gli interessati, il target è quello dei giovani disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le imprese operanti nel comune di Reggio Calabria.



Presso la Confartigianato di Reggio Calabria è aperto uno sportello informativo al quale gli interessati potrannoa ccedere previo appuntamento contattando il numero 0965313000 o mezzo mail a confartigianato.rc@libero.it