Reggio, Polis Cultura anticipa la stagione del Cilea: quattro i grandi eventi

La Polis Cultura sembra non fermarsi mai, con la Stagione estiva numero 41 in corso (manca solo l’appuntamento del 22 Agosto con L’Avaro di Moliere) lancia una straordinaria notizia, un’anticipazione coi fiocchi di quella che si preannuncia essere una delle Stagioni invernali più esplosive di sempre al Teatro Cilea tra le tante organizzate negli anni da questa meritoria società reggina.

L’anteprima del 2027 è davvero di quelle sensazionali, parliamo di 4 grandi eventi le cui tournèe toccano i principali teatri italiani e tra questi la Polis è riuscita in extremis, e grazie alla sua lunga esperienza e ai rapporti con i maggiori produttori del settore, a inserire anche il Teatro Cilea.

Anticipazioni per la stagione del Teatro Cilea

Si comincia il 3 Gennaio con uno dei personaggi televisivi più amati di sempre e dal pubblico di ogni età, il mitico Topo Gigio. Un racconto dove l’immaginazione diventa teatro e la vita si trasforma in magia, celebrando il potere dell’amore, della tenerezza e della creatività che hanno reso Gigio un’icona amata in tutto il mondo. Il musical è tratto dal libro The Heart of Gigio, scritto da Morris Doves, una fiaba dal sapore italiano che intreccia fantasia e realtà, raccontando la storia vera e straordinaria di Topo Gigio.

Per la prima volta, Topo Gigio prende vita sul palco: piccolo, tenero, vero. Un musical così in Italia non si è mai visto! Un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, che racconta la nascita di un mito attraverso uno sguardo poetico, divertente e deeply umano con la regia di Maurizio Colombi, già autore e regista di grandi successi come: “Peter Pan – Il Musical“, “Rapunzel“.

Si cambia completamente registro il 13 Gennaio con un progetto in esclusiva volto ad omaggiare la grande scrittrice Grazia Deledda.

“Questo spettacolo è nato per Vanna e Lucia, mia madre e mia nonna, due donne sarde che, come Oli e la stessa Deledda, hanno saputo resistere al proprio tempo, difendere la propria libertà e trasformare il dolore in forza”.

Con questa parole lo straordinario coreografo Mvula Sungani presenta il progetto speciale Deledda – Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo multidisciplinare che intreccia danza, musica e parole per raccontare una figura iconica dell’universo femminile: Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, assegnato per il 1926 – di cui quest’anno ricorre il centenario – fu anche la prima donna candidata al Parlamento italiano nel 1909, in un tempo in cui il suffragio politico era ancora riservato agli uomini.

Cenere, il romanzo della Deledda divenuto film nel 1916 con l’unica apparizione cinematografica di Eleonora Duse, è il cuore pulsante di questa nuova opera. I danzatori della Mvula Sungani Physical Dance agiscono come proiezioni viventi della memoria, traducendo in corpo i sentimenti e i conflitti dei protagonisti. Musica live e voce amplificano la dimensione emotiva, costruendo un percorso onirico capace di donare a chi assiste il desiderio di cercare nel bene le proprie risposte.

Il 19, 20 e 21 Febbraio il grande ritorno di una delle commedie musicali che ha fatto la storia del Teatro italiano, Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini con le musiche di Armando Trovajoli. Dopo cinque stagioni di grande successo, e dopo il debutto al Teatro Brancaccio di Roma a novembre 2024 per il cinquantesimo anniversario, partirà nella prossima stagione teatrale il nuovo tour con il nuovo prestigioso cast che continuerà ad emozionare il pubblico di ogni generazione.

In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli. Nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico. Special Guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.

“Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli. mi impegnerò per non essere da meno.”

“La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore. Nel ruolo del Sindaco ritroveremo Marco Simeoli, nel ruolo di Clementina ci sarà Sofia Panizzi e Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro. Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia. Completano il cast artistico 14 performer.

E veniamo all’ultima entusiasmante anticipazione, il primo spettacolo teatrale che celebra il grandioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, ispirato al successo discografico mondiale “Gloria“. Un Musical che tutto il pubblico ha sempre personalmente immaginato, finalmente prende vita anche sul palcoscenico del Cilea con ben 3 repliche dal 5 al 7 Marzo per accontentare davvero tutti. Un musical di due ore che trasporterà il pubblico in una storia musicale ricca di divertimento ed emozioni sulle note di canzoni che appartengono alla vita di tutti noi.

Gloria è un’esplosione di energia pop, sempre pronta a trasformare ogni momento in uno spettacolo. Il suo sogno è vivere senza limiti, seguendo il ritmo del cuore e della musica. Lo stesso Umberto Tozzi firma la direzione musicale di questo progetto dal respiro internazionale. Dopo oltre 1.000 candidature pervenute per la scelta di Gloria, la protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno (Perugia) che con profonda emozione dichiara:

“Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me”.

Umberto Tozzi su di lei afferma:

“Di Valeria mi ha colpito subito l’autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità”.

Quattro eventi di altissimo livello che riscalderanno i cuori del pubblico reggino per l’inverno 2027, presto l’intera Stagione e dalla prossima settimana aperta vendita (anche online sul sito di Catonateatro) con tutte le info su come partecipare a questi primi meravigliosi spettacoli.