Calabria, la denuncia di AVS: ‘8 treni soppressi in una mattinata’. Poi la richiesta a Occhiuto

Le continue soppressioni dei treni regionali in Calabria finiscono nel mirino di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra. A intervenire è il segretario regionale di Sinistra Italiana / AVS Calabria, Fernando Pignataro, che in una nota dal titolo “Il primato della Calabria: i treni soppressi” denuncia i disagi registrati sulla rete ferroviaria e chiede un intervento della Regione.

Secondo Pignataro, le cancellazioni stanno creando pesanti conseguenze soprattutto per pendolari e lavoratori, costretti in molti casi a trovare soluzioni alternative anche più volte nell’arco della stessa giornata.

AVS: «Otto treni regionali soppressi in una sola mattinata»

Nella nota, Sinistra Italiana – AVS riferisce che soltanto nella mattinata di mercoledì sarebbero stati otto i treni regionali soppressi.

«Con profondo rammarico constatiamo che la giunta regionale della Calabria non garantisce il diritto alla mobilità per i pendolari e lavoratori calabresi. Le criticità che si registrano in questi giorni sono le innumerevoli soppressioni di treni regionali che hanno un impatto devastante sulla quotidianità dei cittadini, i quali sono costretti a rincorrere delle soluzioni per gestire il ripetersi di eventi, che in alcune circostanze, interessano la stessa giornata».

AVS punta il dito anche sulla gestione degli interventi lungo la rete ferroviaria.

«Sinistra Italiana – AVS vuole stigmatizzare la gravità dei fatti, soprattutto evidenziare la pessima gestione degli interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulla rete ferroviaria da parte del gestore RFI S.p.A., che non potendo essere considerati straordinari o eccezionali, risulta incomprensibile elaborare le dinamiche che si sviluppano».

Bus e taxi sostitutivi, AVS chiede chiarezza

Nel comunicato viene evidenziato anche il ricorso sempre più frequente a bus e taxi sostitutivi per fronteggiare le cancellazioni.

«L’attivazione di servizi sostitutivi, come bus e taxi, pensati per fronteggiare situazioni di criticità, appare sempre più frequente e pone inevitabilmente alcuni interrogativi. Le cancellazioni dei treni determinano disagi particolarmente pesanti per i passeggeri. Si tratta di una dinamica che riteniamo meriti la massima attenzione e trasparenza e che, proprio per le ricadute sull’utenza, dovrebbe essere attentamente valutata dalle strutture competenti».

Sinistra Italiana ricorda di avere già sollecitato in passato il presidente della Regione affinché vengano effettuati i controlli previsti dal Contratto di Servizio, individuando eventuali responsabilità e favorendo un confronto tra RFI, responsabile della rete ferroviaria, e Trenitalia, gestore dei servizi.

La richiesta al presidente Occhiuto

AVS richiama inoltre le tutele previste dalla normativa europea per i passeggeri ferroviari e chiede alla Regione Calabria di intervenire sulla vicenda.

«È estremamente preoccupante che qualcuno possa pensare di collocare la Calabria fuori dall’Europa e di conseguenza gestire i diritti fondamentali in deroga alla normativa esistente».

Da qui la richiesta rivolta al presidente della Regione Roberto Occhiuto:

«Chiediamo al Presidente Occhiuto di convocare una seduta del Consiglio Regionale per trattare l’argomento con tutti i Partiti, i Sindacati e le Associazioni dei Consumatori al fine di individuare le giuste azioni correttive».