Reggio, quasi pronta la nuova piazza di Tremulini – FOTO

A comunicare il traguardo quasi raggiunto è il primo cittadino di Reggio Calabria.

Attraverso un post sulla sua pagina Facebook, Giuseppe Falcomatà annuncia ai reggini un altro obiettivo raggiunto: l’ammodernamento della piazza degli isolati 87-88 di Tremulini.

“Abbiamo provato le luci della nuova piazza degli isolati 87-88 di Tremulini, nei prossimi giorni verrà completata e aperta a tutti”.

I lavori iniziati qualche mese fa stanno dunque per volgere al termine e, presto, anche gli abitanti del quartiere potranno godere di piaceri andati ormai perduti: stare all’aria aperta, incontrarsi per scambiare qualche parola vicino casa, uno spazio verde in cui passeggiare il nostro amico a 4 zampe, un luogo sicuro per far giocare i bambini.

Il sindaco ha fornito ai reggini una piccola anteprima di come sarà.

