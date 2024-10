Raccolta differenziata, nuovi orari per la consegna dei kit porta a porta

Avr comunica ai cittadini di Reggio Calabria i nuovi giorni e orari per il ritiro dei mastelli per la raccolta differenziata

Avvisiamo i cittadini che da lunedì 30 settembre 2019 entreranno in vigore i nuovi orari per la sede di consegna, chi dovrà ritirare il kit per la raccolta differenziata porta a porta, potrà recarsi presso il LIDO COMUNALE nei seguenti giorni ed orari (la consegna avverrà solo nei giorni feriali):

Mercoledì – dalle 13:00 alle 18:00.

Giovedì – dalle 08:30 alle 14:00.

Venerdì – dalle 13:00 alle 18:00.

Sabato – dalle 08:30 alle 14:00.

Ricordiamo che per il RITIRO GRATUITO del kit, bisogna munirsi della tessera sanitaria e di un documento d’identità, riferiti all’intestatario dell’utenza TARI. L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita IVA e documento di riconoscimento. Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.