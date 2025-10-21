Reggio, rami pericolanti al Parco Lineare Sud: ‘Potrebbero colpire anziani o bambini’ – FOTO
La denuncia di un nostro lettore: 'Servono interventi urgenti'
21 Ottobre 2025 - 09:31 | di Redazione
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sul pericolo di caduta di alcuni rami al Parco Lineare Sud a Reggio Calabria.
“Se uno di questi rami dovesse spezzarsi, potrebbe causare gravi danni a chi si trovasse nella zona, in particolare a persone anziane o bambini, che potrebbero essere colpiti. Mi rivolgo alle autorità competenti – denuncia il lettore – affinché intervengano tempestivamente per evitare incidenti”.
Le immagini allegate mostrano chiaramente la situazione, evidenziando l’urgenza di un intervento. Il lettore spera che questa segnalazione venga presa in considerazione e che venga effettuata la potatura degli alberi prima che sia troppo tardi.