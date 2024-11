Spettacolo al Palacalafiore: la Reggio Bic ospita Porto Torres

"Daremo tutto per conquistare i punti che ci servono per provare a realizzare il sogno playoff"

Per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic si avvicina un’altra sfida cruciale: sabato pomeriggio, alle 14:30, al Palacalafiore (ingresso dal cancello 9, di fronte al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”), gli amaranto affronteranno il temibile Porto Torres.

Le due squadre in gran forma

Le due squadre arrivano a questo incontro dopo prestazioni memorabili nell’ultimo turno di campionato, che le hanno consacrate come le “rivelazioni” della giornata.

I ragazzi della Reggio Bic sono carichi di entusiasmo dopo la straordinaria vittoria contro gli Amicacci di Giulianova, un trionfo ottenuto nonostante l’assenza del talentuoso brasiliano Juninho Clemente. Il successo ha rafforzato la determinazione e la concentrazione della squadra, che ha lavorato duramente durante la settimana per arrivare preparata a questo importante appuntamento.

Il Porto Torres e la vittoria contro Briantea Cantù

Dall’altra parte, il Porto Torres non è da meno: la squadra sarda ha compiuto una vera e propria impresa superando i campioni d’Italia della Briantea Cantù, dimostrando grande solidità e qualità.

“Affronteremo una squadra forte e compatta,” ha dichiarato il coach Antonio Cugliandro, “ma vogliamo mettere in campo la stessa intensità per conquistare altri due punti preziosi“.

Anche il capitano dei reggini, Sripirom, ha commentato la prossima sfida:

“Porto Torres è una grande squadra, ma daremo tutto per conquistare i punti che ci servono per stare davanti e provare a realizzare il sogno playoff“.

Esibizione della Reggio Ritmica

Il match, oltre a offrire grande basket, sarà arricchito dallo spettacolo della “Reggio Ritmica”, la società di ginnastica ritmica guidata dalla Responsabile Tecnica Benedetta Lombardi. Durante le pause della sfida, le atlete si esibiranno per intrattenere il pubblico, dando prova del loro talento e dei risultati che hanno portato molte di loro a essere convocate in Nazionale. La collaborazione tra la Reggio Bic e la Reggio Ritmica è motivo di orgoglio per il club amaranto, che riconosce l’importanza di valorizzare questa giovane e promettente realtà sportiva.

Tessera Socio Sostenitore e Diretta Streaming

Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera “Socio Sostenitore” potrà farlo presso la postazione all’ingresso del Palacalafiore. Per chi non potrà essere presente, il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Reggio Bic a partire dalle 14:20.

Tutti pronti per una giornata di sport e spettacolo: vi aspettiamo!