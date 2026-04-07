Restrizioni carburante aeroporto di Reggio, Battaglia: ‘Dal Governo vogliamo risposte immediate’

Ad affermarlo in un comunicato stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia intervenendo sulla vicenda.

«Secondo quanto riportato – ha spiegato Battaglia – lo scalo reggino, insieme ad altri, sarebbe interessato da limitazioni nell’approvvigionamento di carburante. Si tratta di una situazione estremamente delicata che rischia di compromettere la condizione dei collegamenti del nostro territorio. L’aeroporto “Tito Minniti” rappresenta un’infrastruttura strategica fondamentale per la mobilità dei cittadini, già da tempo penalizzati, e per il turismo e per lo sviluppo economico del nostro territorio metropolitano».

«Chiediamo pertanto chiarimenti urgenti al Governo vogliamo sapere secondo quali criteri sia stata assunta questa decisione e chi ne sia il responsabile. Non è accettabile che scelte di tale portata vengano adottate senza un’adeguata informazione e senza tenere conto delle conseguenze sui territori interessati. Reggio Calabria non può e non deve essere isolata – ha concluso Battaglia – soprattutto in una fase storica. Chiediamo interventi immediati per garantire la piena operatività dello scalo e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini. Di certo non staremo a guardare. Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, riservandoci ogni ulteriore iniziativa a tutela del territorio».