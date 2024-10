Reggio, restyling al Palacalafiore: diversi gli interventi

La Reggio sportiva è in fermento grazie alle prestazioni e ai risultati delle compagini principali: Reggina e Domotek hanno già staccato il biglietto per i play-off, mentre la Myenergy Viola si gioca le sue chance all’ultimo turno del Play-In Gold.

Mentre le squadre reggine tentano di tornare ai vecchi fasti e rivivere le emozioni dei campionati maggiori, anche sul fronte degli impianti e delle attrezzature sportive della città si sta muovendo qualcosa.

Ne abbiamo parlato con Rup Eleonora Megale, impegnata in questi mesi (in maniera “tenace”, aggiungiamo) in diversi interventi al Palacalafiore ma anche in altre strutture sportive del Comune di Reggio.

Gli interventi al Palacalafiore

Si parte dal palazzetto di Pentimele, uno degli impianti al chiuso più importanti del Sud e di tutta Italia, e potenziale fiore all’occhiello per Reggio. Dichiara la Megale:

“Siamo smontando le tribune telescopiche. Verrà fatto un restyling del parterre, per il momento abbiamo iniziato con le due tribune più piccole per dare la possibilità alle squadre impegnate nei rispettivi campionati di giocare: ancora ci sono le partite della Viola e della Domotek. Il resto dell’attrezzatura però è già arrivato”.

Ma gli sforzi dell’amministrazione reggina non si fermano qui. Una coppia di canestri modello ACE Sportsystem omologati per la competizione sia 1 che 2 della FIBA: parliamo di campionati mondiali per club o di mondiali per nazionali, più tutte le altre categorie. Uno dei migliori modelli sul mercato.

Già acquistati anche i nuovi tabelloni segnapunti e cronometro a led, che saranno in comunicazione con un’unica centralina dalla quale è possibile anche impostare messaggi al pubblico o pubblicitari. Il tutto sarà collegato con quello che diventerà il fiore all’occhiello di Pentimele, il nuovo ‘Cubo’ (con le indicazioni sulle squadre, i punteggi, i falli fatti, ecc.) a sovrastare dall’alto il campo di gioco.

Rifatto inoltre l’arredamento del tavolo dei giudici e degli ufficiali di campo per la pallacanestro e per la pallavolo. Sarà un tavolo completamente nuovo, fornito di tutti gli accessori per entrambi gli sport, basket e pallavolo. Per il basket ci saranno le palette dei falli e la freccia elettronica del possesso, che a tutt’oggi manca. Per quanto riguarda la pallavolo, tutto l’impianto con i pali e il seggiolone con relative imbottiture.

Sempre per quanto riguarda il campo di gioco, verranno sostituite anche le panchine. Al posto delle classiche panchine con schienale rigido in legno vi saranno delle poltrone come le squadre più importanti di serie A1, vedi Milano o Bologna. Infine, saranno sostituiti anche i tabelloni con il cronometro dei 24 secondi, trasparenti come nell’Nba.

Ma gli interventi non si fermano al Palacalafiore. Il lavoro della Rup Megale ha interessato anche altre strutture sportive della città.

Allo Scatolone, altro storico impianto nella zona sud di Reggio, è stata acquistata una nuova tribunetta da 50 posti e un tabellone segnapunti. Per la palestra di Archi una coppia di tabelloni per i 24 secondi. E ancora impianti di minivolley con i relativi segnapunti a mano a piantana.

Gli interventi allo stadio Granillo

Capitolo a parte per lo stadio Granillo. Già acquistati e consegnati tutti i nuovi seggiolini della tribuna ovest, compreso il settore dedicato alla stampa, e la nuova coppia di porte e reti.

È infine in consegna il nuovo tabellone per il punteggio e le sostituzioni.