Reggio non dimentica, Marziale istituisce conferenza in ricordo di Gilla e Lorenzo Pipolo

Un momento di condivisione per ricordare i due fratellini uccisi lo scorso anno da un treno in corsa mentre si recavano in spiaggia a Brancaleone

Domani, giovedì 8 agosto, alle ore 11:00, presso la Sala Levato del Consiglio Regionale della Calabria, su iniziativa del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in collaborazione con la Commissione Straordinaria del Comune di Brancaleone composta dal prefetto Giovanni Meloni, dal viceprefetto Salvatore Mottola Di Amato e dalla funzionaria Isabella Giusto, avrà luogo una conferenza stampa per ricordare Gilla e Lorenzo Pipolo, i due fratellini milanesi uccisi lo scorso anno da un treno in corsa mentre si recavano in spiaggia nella località turistica della costa ionica.

Alla conferenza parteciperanno il presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, il viceprefetto vicario di Reggio Calabria, Anna Aurora Colosimo e il dirigente dell’ambito territoriale scolastico reggino Maurizio Piscitelli.