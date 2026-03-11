Reggio, il Comune aderirà alla ‘Rottamazione Quinquies’

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende aderire alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e ha attivato in tal senso tutte le procedure previste per la definizione agevolata per le entrate tributarie e patrimoniali di competenza dell’ente.

L’iter, che necessita di determinati tempi tecnici, è già stato avviato e gli uffici comunali sono al lavoro per dare seguito a tutte le disposizioni attuative e poi arrivare all’approvazione della delibera di Consiglio comunale di adesione alla “Rottamazione” entro il termine del 30 aprile 2026.

Periodo interessato e vantaggi della definizione agevolata

Com’è noto la definizione agevolata riguarda i carichi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e offre ai cittadini la possibilità di pianificare il rientro dai debiti nei confronti dell’ente senza ulteriori aggravi e con lo stralcio di sanzioni e interessi. Il Comune, appena la procedura sarà compiutamente definita, garantirà la più ampia diffusione possibile delle informazioni relative all’accesso alla misura da parte dei cittadini.