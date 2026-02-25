Reggio, il consigliere comunale Rulli Guido aderisce a Fratelli d’Italia

Il consigliere comunale Rulli Guido annuncia il proprio passaggio dalla lista civica “Minicuci Sindaco” alla lista di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, avviando così una nuova fase del proprio impegno politico e istituzionale.

“Desidero esprimere sincera gratitudine per il percorso politico iniziato in Consiglio comunale nel centrodestra grazie alla lista civica del candidato a Sindaco Minicuci – dichiara Rulli –. È stata un’esperienza significativa, che mi ha consentito di maturare un’importante crescita politica e amministrativa, sempre nell’interesse della città e dei cittadini”.

Il dialogo con Fratelli d’Italia

Nel corso del tempo, il Consigliere ha avviato un dialogo politico costruttivo con il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Marino Demetrio, confronto che ha progressivamente rafforzato una condivisione di valori, visione e progettualità.

Successivamente, tale percorso si è consolidato attraverso un’interlocuzione convinta e partecipata con l’eurodeputato Denis Nesci, l’on. Daniela Iriti e con l’Assessore regionale Giovanni Calabrese, con i quali è stata condivisa la scelta definitiva di aderire a un partito prestigioso e autorevole, guidato in Calabria dall’on. Wanda Ferro e a livello nazionale dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Leggi anche

“La mia adesione a Fratelli d’Italia – conclude Rulli – rappresenta una scelta coerente con il percorso intrapreso e con i valori del centrodestra in cui mi riconosco. Continuerò a lavorare con impegno, responsabilità e spirito di servizio per il bene della comunità, rafforzando l’azione politica all’interno di un partito strutturato, radicato e capace di dare voce alle istanze del territorio”.

Il passaggio sarà formalizzato nei prossimi giorni dal partito e in Consiglio comunale.