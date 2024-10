Reggio salva dal dissesto: l’annuncio del sindaco Falcomatà

È di pochi minuti fa l’annuncio del sindaco Giuseppe Falcomatà. Sulla sua pagina Facebook è, infatti, apparso un post che fa ben sperare i cittadini:

“Avevano esultato per un dissesto quasi certo. Avevano esultato coloro che il debito lo avevano creato. Avevano già iniziato a danzare sulle carcasse di imprenditori, professionisti, cittadini per i quali il dissesto avrebbe avuto effetti devastanti.

Avevano messo in frigo il prosecco per brindare su un debito che sarebbe pesato per generazioni sui nostri figli e i nostri nipoti. Hanno parlato “a muzzo”, confuso le acque e avvelenato i pozzi.

Ma mentre gli altri parlavano noi abbiamo lavorato sodo e in silenzio insieme al Governo. Abbiamo salvato la città dal dissesto e garantito un futuro certo a Reggio.

Domani alle 11 vi dirò di più”.