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Reggio, San Giorgio d’Oro 2026: scelte data e location per il conferimento dei premi

Nel corso della cerimonia, i rappresentanti dell'amministrazione conferiranno la massima benemerenza cittadina alle personalità che si sono distinte in ambito civile, sociale e professionale

17 Aprile 2026 - 14:41 | Comunicato Stampa

san giorgio premio ()

La cerimonia ufficiale per il conferimento del prestigioso riconoscimento del San Giorgio d’Oro 2026, si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 10:00 al Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

Organizzata dal Comune di Reggio Calabria, la cerimonia vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi partecipanti ai laboratori di Music Producer e Storytelling del Centro di aggregazione giovanile “GenerAttivi”, un progetto sviluppato nell’ambito del programma “POC_RC LARGO AI GIOVANI”.

Il conferimento della massima benemerenza della città

Nel corso della cerimonia i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria conferiranno la massima benemerenza della città di Reggio Calabria alle personalità che si sono distinte in ambito civile, sociale e professionale e che rappresentano esempi di eccellenza in campo scientifico, artistico e culturale, dando lustro alla città e rafforzando il senso di identità e di appartenenza dell’intera comunità reggina.

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