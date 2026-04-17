Comunali Reggio, Lucia Nucera in campo con il Pd: ‘Pronta a continuare il lavoro per la città’
Iscritta ai dem sin dalla loro fondazione, nel 2007, è rimasta "sempre dalla stessa parte". L'annuncio dell'assessora alle politiche sociali
17 Aprile 2026 - 14:20 | Comunicato Stampa
Lucia Anita Nucera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale con il Partito Democratico per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026.
Architetto e docente, Nucera ha maturato una significativa esperienza amministrativa nei settori del welfare, dell’inclusione e delle politiche per la famiglia.
È una scelta che nasce dall’impegno di questi anni e dalla volontà di continuare a lavorare per una città più giusta e vicina alle persone.
Una candidatura nel segno della militanza e del centrosinistra
Iscritta al Partito Democratico sin dalla sua fondazione nel 2007, Lucia Anita Nucera ha costruito un percorso politico coerente e continuo, sempre dalla stessa parte. Una militanza radicata nei valori del centrosinistra, fondata su impegno, partecipazione e vicinanza ai cittadini. Con passione e responsabilità. Dalla stessa parte.
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