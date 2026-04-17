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Comunali Reggio, Lucia Nucera in campo con il Pd: ‘Pronta a continuare il lavoro per la città’

Iscritta ai dem sin dalla loro fondazione, nel 2007, è rimasta "sempre dalla stessa parte". L'annuncio dell'assessora alle politiche sociali

17 Aprile 2026 - 14:20 | Comunicato Stampa

Lucia Nucera

Lucia Anita Nucera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale con il Partito Democratico per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026.

Architetto e docente, Nucera ha maturato una significativa esperienza amministrativa nei settori del welfare, dell’inclusione e delle politiche per la famiglia.
È una scelta che nasce dall’impegno di questi anni e dalla volontà di continuare a lavorare per una città più giusta e vicina alle persone.

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Una candidatura nel segno della militanza e del centrosinistra

Iscritta al Partito Democratico sin dalla sua fondazione nel 2007, Lucia Anita Nucera ha costruito un percorso politico coerente e continuo, sempre dalla stessa parte. Una militanza radicata nei valori del centrosinistra, fondata su impegno, partecipazione e vicinanza ai cittadini. Con passione e responsabilità. Dalla stessa parte.

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