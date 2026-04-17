Comunali Reggio, ‘La Strada’ incontra i cittadini: appuntamento sul Corso Garibaldi

"In una città in cui tante cose si fanno “al chiuso”, ancora una volta La Strada sceglie la Politica, e cioè la condivisione pubblica". L'invito del movimento

Sabato 18 aprile dalle ore 18.00, La Strada sarà sul Corso Garibaldi, angolo del Teatro Cilea, per incontrare – ancora una volta- la cittadinanza e confrontarsi sul programma, sulle esigenze della città e sulle proposte che potranno venire dall’incontro con i cittadini.

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Banchetto informativo e confronto con i cittadini sul Corso Garibaldi

Un banchetto consentirà di fermarsi, discutere, aiutare la Strada con le sottoscrizioni, conoscere il gruppo,

le candidate e i candidati al consiglio comunale insieme al candidato Sindaco Saverio Pazzano.

Insomma, la Politica. In una città in cui tante cose si fanno “al chiuso”, ancora una volta La Strada sceglie la Politica, e cioè la condivisione pubblica.