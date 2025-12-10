Reggio, sotto l’albero i sapori autentici dell’Aspromonte: solo da ‘Tre Aie…in città’

Le festività natalizie sono ormai alle porte e con esse riaffiorano i ricordi di tradizioni culinarie che ci riportano indietro nel tempo, quando il sapore della Calabria era ancora un segreto custodito nelle famiglie. Dove ritrovare quella tradizione? Semplice, da Tre Aie in città, dove l’Aspromonte è a portata di mano.

Situato in Via Sbarre Centrali 256/258, l’attività non è solo una salumeria o una gastronomia. È un angolo autentico dove ogni prodotto racconta una storia, dove ogni sapore è il risultato di una passione che affonda le radici nel cuore pulsante della nostra terra. Qui, troverai una selezione di prodotti tipici a km 0 che non sono solo ingredienti, ma vere e proprie esperienze sensoriali. Salumi e formaggi di qualità, ti aspettano, pronti a portarti indietro nel tempo, al calore delle tradizioni familiari.

Per le festività natalizie, il negozio offre qualcosa di davvero speciale: la possibilità di creare cesti natalizi personalizzati, con la comodità di poterlo spedire in tutta Italia e anche all’estero.

Un pensiero che racchiude l’essenza della Calabria, perfetto per chi desidera regalare un pezzetto di casa a chi vive lontano. E non è finita qui: nei giorni 24 e 31 dicembre, sarà possibile assaporare la vera crispellata aspromontana, una delizia tradizionale che racchiude l’autenticità di un’arte culinaria tramandata da generazioni.