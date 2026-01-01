Reggio, ‘Seminare il Futuro’: il progetto di GAYA raccontato su RaiTre – VIDEO

Nel documentario scritto, diretto e montato da Emanuele Freni la storia di Paolo e Valentina, che hanno trasformato un terreno abbandonato in un luogo di rinascita

Il programma Geo di RaiTre sbarca in riva allo Stretto per raccontare GAYA – Mondo di Unione, un progetto che unisce agricoltura naturale, educazione esperienziale e rigenerazione ambientale a Reggio Calabria.

Nel documentario scritto, diretto e montato da Emanuele Freni la storia di Paolo e Valentina, che hanno trasformato un terreno abbandonato in un luogo di rinascita, è protagonista del documentario “Seminare il Futuro”.

Dopo aver lasciato i rispettivi lavori, Paolo e Valentina hanno creato un ambiente dove natura e accoglienza sono al centro di ogni attività quotidiana. Con il progetto GaYaBimbi, l’associazione coinvolge i bambini in attività didattiche e pratiche in natura, insegnando loro il rispetto per l’ambiente e il valore della sostenibilità.