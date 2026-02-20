City Now

Winter School, Battaglia: ‘Reggio vera destinazione. Meta riconosciuta e riconoscibile’

Il sindaco ff presente al MArRC all'apertura della tre giorni promossa dalla Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali in collaborazione con IIDEA

20 Febbraio 2026 - 09:55 | Comunicato Stampa

winter school Battaglia

Si è aperta a Reggio Calabria la Winter School, una tre giorni tenuta a battesimo nel terrazzo di palazzo Piacentini. L’iniziativa fa parte del progetto “Gaming e Beni Culturali. Progettare esperienze interattive per il patrimonio” , promossa dalla Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali in collaborazione con IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association).

Si tratta di un percorso formativo volto a favorire il dialogo tra professionisti della cultura e sviluppatori di videogiochi , con l’obiettivo di esplorare il videogioco come nuovo linguaggio narrativo e strumento di coinvolgimento del pubblico nei luoghi della cultura.

Il ruolo di Reggio Calabria come polo culturale

Battaglia

Per portare il saluto dell’Amministrazione comunale è intervenuto il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.

«Quanto di positivo sarà realizzato in questi giorni – ha evidenziato – auspichiamo possa essere replicato anche in futuro. La nostra città è diventata una vera e propria destinazione, una meta riconosciuta e riconoscibile, capace di presentarsi con un magnifico waterfront e di proporsi come polo culturale, sportivo e di grandi eventi».

Battaglia ha inoltre sottolineato come la città possa contare su una buona ricettività e su un aeroporto finalmente operativo, elementi chiave per creare opportunità per le nuove generazioni e trattenere i giovani sul territorio.

Trekking urbano e installazioni interattive

Al tavolo erano presenti il direttore del MArRC Fabrizio Sudano e Francesca Neri, responsabile della Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali. Il Comune ha contribuito all’esperienza con un trekking urbano organizzato dal settore Cultura.

L’itinerario permetterà ai partecipanti di esplorare il patrimonio storico e artistico cittadino, con una tappa finale alla Pinacoteca Civica. Qui sarà possibile visionare un’installazione interattiva legata alla collezione civica, con un particolare focus sulle tavole di Antonello da Messina.

