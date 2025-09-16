Reggio, Barreca replica al Codacons: ‘Sorical responsabile del servizio idrico, il Comune non ha competenze gestionali’

"Dal 2023 la gestione delle reti, dei pozzi e dei serbatoi idrici è interamente passata alla Sorical, che incassa anche le bollette e ha la piena titolarità della gestione del servizio", precisa il delegato Barreca

"In merito alle affermazioni diffuse a mezzo stampa dal Codacons è doveroso fare chiarezza: dal 2023 la gestione delle reti, dei pozzi e dei serbatoi idrici è interamente passata alla Sorical, che incassa anche le bollette e ha la piena titolarità della gestione del servizio. Il Comune di Reggio Calabria non ha competenze operative, né responsabilità gestionali in questo ambito". A precisarlo è il consigliere comunale delegato alla Manutenzione, Franco Barreca.

Le competenze rimaste al Comune

“Al Comune restano in capo unicamente gli immobili istituzionali, come scuole, palazzi comunali e le fontane pubbliche, ad eccezione di piazza De Nava. Ogni disservizio relativo alla rete idrica cittadina deve essere quindi correttamente segnalato alla Sorical, che è l’unico soggetto responsabile della gestione e degli interventi” – prosegue Barreca.

Il consigliere sottolinea, inoltre, che “l’Amministrazione comunale mantiene un rapporto di collaborazione istituzionale costante e positivo con Sorical, con un confronto continuo sia sul piano tecnico che politico. La società sta impegnando risorse ed energie significative per fronteggiare le criticità quotidiane e per programmare una prospettiva di funzionamento più stabile e moderna del servizio idrico. È bene che i cittadini abbiano informazioni chiare, perché la confusione rischia soltanto di alimentare sfiducia e tensioni ingiustificate. Il nostro obiettivo resta quello di supportare con correttezza e trasparenza ogni iniziativa utile alla comunità”.

