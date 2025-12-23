Reggio, nasce il Solidarity Market: rete solidale contro lo spreco alimentare

Nasce il Solidarity Market, un progetto di solidarietà concreta che mette in rete realtà associative, imprenditoriali e religiose del territorio con un obiettivo chiaro: contrastare lo spreco alimentare e sostenere le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa è promossa dal Kiwanis Club Reghion 2007, presieduto dall’Avv. Raffaella Crucitti, con il coinvolgimento della Presidente Eletta, Tiziana Suraci, e si realizza grazie alla collaborazione con il punto vendita Conad di Santa Caterina, che ha aderito con sensibilità e responsabilità sociale.

Il progetto prevede il recupero di prodotti prossimi alla scadenza, perfettamente idonei al consumo, che vengono redistribuiti alle famiglie seguite dalle parrocchie del territorio, in questo caso, dalla Chiesa di Santa Lucia, presieduta dal Parroco Don Mimmo Cartella, punto di riferimento per l’accoglienza e l’ascolto delle persone che vivono in condizioni di fragilità e marginalità sociale.

Un modello di economia solidale

Il Solidarity Market non è soltanto un aiuto materiale, ma un modello virtuoso di economia solidale, che valorizza il principio della condivisione e rafforza il senso di comunità. Un progetto che dimostra come la collaborazione tra associazioni di servizio, imprese locali e Chiesa possa generare risposte concrete e immediate ai bisogni reali delle persone.

“La solidarietà – ha dichiarato l’Avv. Raffaella Crucitti – diventa efficace quando si trasforma in azione organizzata. Il Solidarity Market è un esempio di come, facendo rete, si possa restituire dignità e speranza alle famiglie”.

L’iniziativa si propone come un percorso continuativo, aperto a nuove adesioni e collaborazioni, con l’auspicio che possa crescere e diventare un punto stabile di sostegno per il territorio.