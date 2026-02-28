Reggio, presentati 4 sportelli linguistici per non disperdere il Greco di Calabria

“Saranno 4 gli sportelli linguistici che saranno attivati sul territorio della Città Metropolitana per non disperdere il grande patrimonio culturale e identitario del Greco di Calabria”.

Sono state le parole del Sindaco facente funzione della Città Metropolitana Metropolitano, durante la presentazione degli sportelli linguistici che saranno istituiti a Reggio Calabria (Palazzo San Giorgio), Melito Porto Salvo, Condofuri e Bova.

Erano presenti alla conferenza il sindaco f.f. della Città Mimmo Battaglia, l’assessora comunale alla “Città inclusiva e solidale”, Lucia Nucera e il presidente del Circolo Culturale “Apodiafazzi” Carmelo Nucera.

“Si tratta di un percorso che, come Ente intermedio – ha specificato Versace – abbiamo fortemente sostenuto, anche grazie alla spinta propulsiva ed incessante di Lucia Nucera, che ci ha sempre ribadito il valore della memoria; perché il greco di Calabria, o grecanico, non è soltanto una lingua che appartiene ad una minoranza, ma è una traccia indelebile di millenni di storia mediterranea che resiste al tempo”.

“Lavoreremo sin da subito – ha concluso il Sindaco Metropolitano f.f. – attraverso gli sportelli, affinché si possa dar vita ad un’attività di sensibilizzazione nei nostri istituti scolastici per accogliere il bilinguismo nei loro percorsi didattici, perché crediamo che la trasmissione orale della lingua grecanica, di generazione in generazione, si possa spostare dall’ ambito familiare a quello sociale e comunitario, e soprattutto perché intendiamo difendere la nostra storia e custodire un patrimonio culturale inestimabile”.

Sportelli linguistici: sedi e obiettivi per il Greco di Calabria

Gli sportelli linguistici saranno attivati in quattro sedi sul territorio metropolitano:

Reggio Calabria (Palazzo San Giorgio)

(Palazzo San Giorgio) Melito Porto Salvo

Condofuri

Bova

L’iniziativa punta a valorizzare il grecanico come patrimonio culturale e identitario, con un’azione di sensibilizzazione anche negli istituti scolastici per favorire l’accoglienza del bilinguismo nei percorsi didattici e rafforzare la trasmissione della lingua dal contesto familiare a quello sociale e comunitario.