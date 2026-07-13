Reggio, lavori al Granillo. Crea (V Circoscrizione): ‘Interventi essenziali’

“Esprimo profonda soddisfazione e vivo compiacimento per l’avvio ufficiale dei lavori di manutenzione ordinaria, pulizia straordinaria e rigenerazione del manto erboso presso lo Stadio “Oreste Granillo”.

Si tratta di un pacchetto di interventi essenziale per restituire il giusto decoro e la piena funzionalità a una struttura che rappresenta il cuore pulsante dello sport reggino”.

E’ quanto afferma in una nota Maurizio Crea, consigliere della V Circoscrizione.

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Cannizzaro e a tutta l’Amministrazione Comunale per il tempestivo impegno profuso. L’attenzione dedicata alla cura del terreno di gioco – vero e proprio fulcro dello spettacolo sportivo – e alla pulizia approfondita degli spalti e dei settori dell’impianto, dimostra una spiccata sensibilità verso le esigenze dei tifosi, dei tesserati e dell’intera comunità sportiva.

Garantire un campo da gioco in condizioni ottimali e un ambiente pulito e accogliente è il primo, fondamentale passo per permettere ai nostri colori di risplendere e per accogliere al meglio gli appassionati nelle prossime sfide. Grazie alla concretezza del Sindaco Cannizzaro, lo storico impianto di Reggio Calabria si presenta pronto, sicuro e decoroso per l’avvio della nuova stagione.

La cura dei dettagli, dalla rigenerazione del manto erboso alla pulizia dei settori, è il segno tangibile dell’attenzione che il Sindaco Cannizzaro riserva ai simboli della nostra città. Presentare il Granillo in condizioni eccellenti significa rispettare la storia dello sport reggino e la passione dei suoi tifosi.

L’auspicio è che questo prezioso lavoro di cura e manutenzione possa proseguire con costanza, preservando nel tempo un bene pubblico così importante per l’aggregazione sociale e il prestigio del nostro territorio”, conclude Crea.