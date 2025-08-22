Reggio Sunsetland: domenica di scena Ludovica Pagani, oggi dj Grooze

Il Sunsetland torna protagonista all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Domenica 24 agosto, alle ore 19:30, sul palco si esibirà Ludovica Pagani, rinomata DJ italiana e influencer con oltre 4,5 milioni di follower, punto di riferimento per i giovani e testimonial di uno stile di vita fatto di sport, fitness, benessere e divertimento. Con i suoi DJ set, che registrano sold out in Italia e all’estero, Ludovica trasformerà il tramonto sullo Stretto in un evento musicale unico.

Il progetto Sunsetland nasce per valorizzare uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sul mare. L’iniziativa rappresenta un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.

Questa sera, 22 agosto dalle ore 19:30, il tramonto sarà invece celebrato dal local DJ Grooze, che anticipa l’attesissima performance di Ludovica Pagani.