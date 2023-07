Reggio, la visita di Susan Sarandon 'vittima' del fascino di Chianalea

Chianalea è da molti considerata la perla di Calabria, uno dei borghi italiani più belli e affascinanti che dalla costa tirrenica affaccia sullo Stretto di Messina. E la sua fama travalica ormai i confini nazionali.

Se è vero che in passato ha già ospitato diversi vip “nostrani”, come ad esempio Jovanotti che poco tempo fa raccontava della sua fantastica esperienza in terra calabrese, in queste ore dagli Stati Uniti arriva a Chianalea la star hollywoodiana Susan Sarandon, attrice e produttrice di fama mondiale. In molti ricorderanno le sue interpretazioni in film cult come “The Rocky Horror Picture Show“, “Thelma & Louise” e “Dead Man Walking“, film che le valse l’Oscar del 1996 come miglior attrice.

La Sarandon in questi giorni è in Italia per le sue origini siciliane: il nonno materno, Giuseppe Vincenzo Criscione, era di Ragusa. E la più famosa nipote, prima di attraversare lo Stretto, è stata proprio nella terra natia del nonno per un evento che celebra i ragusani nel mondo.

Ha approfittato della vicinanza per una breve escursione ed ha pensato bene di visitare il nostro borgo, provando la nostra cucina tipica a base di pesce presso un noto locale di Chianalea. Soddisfatta per il pranzo sulle palafitte vista mare, l’attrice ha poi passeggiato tra le vie del borgo, sfruttando il momento libero per fare un po’ di shopping nei negozietti locali.

Spesso diciamo che il fascino della nostra terra e di piccole perle come Chianalea possono essere capiti solo se vissuti e visti coi propri occhi. Speriamo che anche la Sarandon porti quindi con sè un bel ricordo da raccontare.