Reggio, un Teatro Cilea sold out per lo show finale della scuola ‘Dance in Park’

Domenica 3 luglio presso il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, dopo due anni di assenza forzata dalle scene si è svolto l’undicesimo final show della scuola di danza ‘Dance in park’.

A dirigere e coordinare la maestra Noemi Verduci, ma si è rivelata fondamentale la collaborazione degli altri insegnanti, Fatima Ranieri e Vincenzo Auteri e dei collaboratori Sara Saccà e Giuseppe Cento.

“Il ritorno sul palco degli allievi ha fatto emozionare tutti, la condivisione attraverso musica e danza ci era mancata così tanto che tutti, dai bambini ai grandi, abbiamo dato il 100%. La partecipazione di un teatro sold out è stata costante e calorosa fino alla fine. Vigili del fuoco, hostess e tecnici si sono tutti congratulati per la preparazione dei miei allievi, ancora oggi ci arrivano tantissimi messaggi di congratulazioni sui canali social. Sono molto soddisfatta”, le parole di Noemi Verduci.



Come ogni anno, la direttrice di Dance in Park ha creato una rete di supporto al talento, consegnando alcune borse di studio agli allievi più promettenti. Grazie alla gelateria Cesare , il gruppo Bonavoglia e la clinica odontoiatrica Dental Medicine, è stato istituito un piccolo “fondo studio” che verrà utilizzato già in estate per partecipare a campus studio e concorsi di danza internazionali.

Un esempio di quanto questa scuola si curi di spingere in avanti i giovani talenti che hanno fame di successo. Ricordiamo che da questa scuola è uscito l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Giuseppe Giofrè.

Le iscrizioni ai corsi di danza moderna, classica, hip hop, yoga e ginnastica acrobatica, ripartiranno a settembre nella sede in via Santa Caterina n 6.