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Reggio Calabria – Terme Luigiane sarà la sesta tappa del Giro d’Italia 2017

Giovedì 11 maggio 2017 la carovana rosa partirà da Reggio Calabria per Terme Luigiane, in provincia di Cosenza: nel 2005 l'ultimo arrivo con la crono in notturna

23 Ottobre 2016 - 23:43 | di Domenico Suraci

Giro d'Italia 2017, sesta tappa da Reggio Calabria a Terme Luigiane

Partirà  da Reggio Calabria la 6ª tappa del Giro d’Italia 2017 con arrivo a Terme Luigiane in provincia di Cosenza.  Dopo la Pedara-Messina del giorno precedente, giovedì 11 maggio 2017 sarà una giornata tutta calabrese per la carovana del Giro.

L’assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, martedì sarà a Milano per la presentazione ufficiale, e si fermerà anche mercoledì per le riunioni in cui verranno definiti tutti i dettagli.

Il Giro torna anche a Reggio Calabria, l’ultima volta nel 2005 per la crono in notturna. Sarà un’edizione del centenario nel segno dell’Area dello Stretto con un traguardo di tappa a Messina e una partenza da Reggio. Il Giro arriverà a Reggio dal pomeriggio di mercoledì 10 maggio, e la mattina di giovedì verrà allestito in città il villaggio rosa.

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