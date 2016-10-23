Reggio Calabria – Terme Luigiane sarà la sesta tappa del Giro d’Italia 2017
Giovedì 11 maggio 2017 la carovana rosa partirà da Reggio Calabria per Terme Luigiane, in provincia di Cosenza: nel 2005 l'ultimo arrivo con la crono in notturna
23 Ottobre 2016 - 23:43 | di Domenico Suraci
Partirà da Reggio Calabria la 6ª tappa del Giro d’Italia 2017 con arrivo a Terme Luigiane in provincia di Cosenza. Dopo la Pedara-Messina del giorno precedente, giovedì 11 maggio 2017 sarà una giornata tutta calabrese per la carovana del Giro.
L’assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, martedì sarà a Milano per la presentazione ufficiale, e si fermerà anche mercoledì per le riunioni in cui verranno definiti tutti i dettagli.
Il Giro torna anche a Reggio Calabria, l’ultima volta nel 2005 per la crono in notturna. Sarà un’edizione del centenario nel segno dell’Area dello Stretto con un traguardo di tappa a Messina e una partenza da Reggio. Il Giro arriverà a Reggio dal pomeriggio di mercoledì 10 maggio, e la mattina di giovedì verrà allestito in città il villaggio rosa.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie