Reggio, “La terra dei Bronzi”: un volume celebra la grandezza dei due guerrieri

Nuovo importante appuntamento per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dei Bronzi di Riace

Nuovo importante appuntamento per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dei Bronzi di Riace. Reggio Calabria celebra i suoi due guerrieri con l’uscita del volume “La terra dei Bronzi“, realizzato dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Touring Club Italiano e con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, proprio in occasione della ricorrenza dei 50 anni dal ritrovamento delle due statue.

L’evento di presentazione si terrà venerdì 16 dicembre, alle ore 17.00, proprio presso il Museo reggino. Interverranno il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, il Direttore generale del Touring Club Italiano, Giulio Lattanzi, ed i due autori della pubblicazione, il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, ed il giornalista Giuseppe Smorto.