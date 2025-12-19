Reggio, tutto pronto per ‘The Christmas Show’: musica e arte per celebrare il Natale

L'evento promosso dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 sarà un viaggio tra musica, canto corale e danza

Mancano pochi giorni alla III Edizione di “The Christmas Show”, evento promosso dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, che si terrà il 22 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Odeon. Un vero e proprio viaggio tra musica, canto corale e danza, costruito come un racconto armonico e coinvolgente, in cui ogni esibizione diventa parte di un disegno più ampio: celebrare il Natale attraverso l’arte e la condivisione.

Ad aprire e accompagnare la serata sarà il Corona Gospel Choir, composto da 20 elementi, storica realtà musicale reggina nata nel 1998 sotto la direzione del M° Francesca Ferrara. Con la costante volontà di condividere con la città la propria esperienza artistica, promuove i progetti “Reggio Gospel Day”, manifestazione corale che prevede al suo margine seminari di approfondimento sul Gospel, e “Itinerari Gospel”, manifestazione che si svolge ogni anno durante le festività natalizie. In oltre venticinque anni di attività, si è esibito in numerose occasioni con la Nazionale Italiana del Gospel e in location speciali per eventi di rilievo quali l’auditorium Ranieri III a Montecarlo presso il Principato di Monaco e il sagrato del Duomo di Milano, dove 500 coristi diretti da Stefanie Minatee e Donald Lawrence hanno dato vita ad un indimenticabile spettacolo.

La dimensione vocale contemporanea trova invece spazio nel “Duo Harmonies”, formato da Marco Ammendola e Stefania Costantino, due giovani artisti legati da un’amicizia profonda che si è trasformata nel tempo in una solida intesa musicale. Nato alla fine del 2023, il progetto Harmonies affonda le sue radici nella formazione presso la “Chloe Singing School” di Palmi, diretta da Caterina Riotto, e in un percorso di studio che oggi li vede impegnati in due diversi Conservatori. Le loro voci, accompagnate dal pianoforte, si fondono in un dialogo intimo ed elegante, capace di trasmettere emozione autentica e naturalezza scenica.

La danza trova invece la sua casa nella scuola “In Punta di Piedi”, fondata nel 2022 da Bianca e Francesca Scirtò. Più che una scuola, un luogo di crescita e accoglienza, dove la danza diventa strumento educativo e spazio di libertà. Sul palco del Christmas Show saliranno le allieve dei diversi corsi, con coreografie che spaziano dalla danza classica alla moderna, dal contemporaneo all’hip hop, fino a suggestive riletture natalizie ispirate a grandi classici come lo Schiaccianoci. Un racconto in movimento che parla di infanzia, sogni e dedizione.

Tra i momenti più attesi, la presenza di Fabiana Princi, giovane artista reggina che coniuga i suoi studi accademici in medicina con la passione per il canto che l’ha portata alla vittoria del prestigioso Premio Mia Martini. Un percorso costruito con rigore, partendo dagli studi di canto con la maestra Maria Grazia Fontana a Roma, proseguito presso l’Accademia di Canto Moderno AMCM del maestro Franco Dattola a Reggio Calabria e con masterclass di alto livello, tra cui quelle presso il CET di Mogol in Umbria e con Luca Pitteri. Ha collaborato con importanti nomi della musica italiana, tra cui Marco Masini, Red Canzian, Mario Biondi, Franco Fasano, Mario Rosini e Roberta Bonanno, giungendo all’incisione del suo primo brano inedito “Un soffio di vento“, che vede la collaborazione del maestro Antonio Condello per musiche e arrangiamenti e il mixaggio di Marco Ravelli, professionista noto per il suo lavoro con i Pinguini Tattici Nucleari.

Completa il quadro artistico, l’Accademia Pentakaris, che celebra 30 anni di attività sotto la direzione di Martino Parisi, confermandosi come presidio culturale, educativo e sociale del territorio; convenzionata con il Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia ed ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione. Dalle giovani voci del coro “Note di Libertà” ai solisti, Silvia Vita e Desirèè Putortì, l’Accademia offrirà uno spaccato autentico del lavoro quotidiano di formazione artistica di qualità, accessibile ed inclusiva, coltivando il talento e la creatività nel rispetto dei tempi e dei sogni di ognuno, in un tempo che ha bisogno di bellezza e riferimenti autentici.

Per la realizzazione di questo spettacolo corale nonché il supporto al progetto benefico dell’Associazione “Abakhi” con la Fondazione “Benedetta è la vita”, è doveroso ringraziare gli sponsor dell’evento: