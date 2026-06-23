Redel Viola: nuova struttura societaria del club. Il comunicato

“È stata una stagione intensa, ricca di emozioni, sacrifici e soddisfazioni. Un percorso che ci ha fatto crescere come società e che ha riacceso entusiasmo e passione attorno ai colori neroarancio.

Il primo grazie va a voi, ai nostri tifosi. Partita dopo partita avete riempito il PalaCalafiore di calore, passione e appartenenza. Nei momenti più belli, così come in quelli più difficili, siete sempre stati al nostro fianco. Nei playoff e nella finale avete regalato alla squadra un sostegno straordinario che resterà impresso nella memoria di tutti noi.

Sappiamo quanto sia stata grande la delusione per un traguardo sfumato a un passo dal sogno. È una delusione che condividiamo con voi, perché tutti insieme abbiamo creduto fino all’ultimo nel traguardo finale. Ma siamo orgogliosi del cammino percorso e delle basi che siamo riusciti a costruire.

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Un ringraziamento sincero va a tutti gli atleti della Redel Viola, che hanno onorato questa maglia con impegno, serietà e spirito di sacrificio durante tutta la stagione.

Grazie a coach Giulio Cadeo e a tutta l’area tecnica per il lavoro svolto con professionalità e passione.

Grazie al dott. Gianni Calafiore e a tutta l’area medico-atletica, ai dirigenti, ai collaboratori e a tutte quelle persone che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo ed energie alla crescita della nostra società.

Un ringraziamento speciale va al Settore Giovanile e al Minibasket, autentico cuore del nostro progetto.

Allenatori, dirigenti, istruttori, atleti e famiglie hanno contribuito a una stagione straordinaria, portando avanti con entusiasmo un percorso che rappresenta il futuro della Pallacanestro Viola. Vedere tanti bambini e ragazzi indossare con orgoglio i nostri colori è una delle soddisfazioni più grandi e il segnale più bello per il domani.

Con la fine del campionato si apre adesso una nuova fase della nostra storia.

Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente la nuova struttura societaria del club, un passaggio importante pensato per accompagnare la crescita della Pallacanestro Viola e rafforzarne ulteriormente le prospettive future. L’obiettivo è semplice: dare alla Viola basi sempre più solide e costruire un progetto ambizioso, serio e sostenibile, capace di guardare al futuro con fiducia e concretezza.

Sappiamo cosa rappresenta questa maglia per Reggio Calabria e sentiamo tutta la responsabilità di custodirne la storia e di continuare a farla crescere. Il nostro lavoro continua con entusiasmo, con passione e con la voglia di regalare nuove soddisfazioni a questa città e a tutti coloro che amano la Viola.

Grazie di cuore a tutta la famiglia neroarancio. Il futuro inizia oggi“.