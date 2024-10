Al via a Reggio “Rhegion Road Up”, il tour tra le bellezze storiche, culturali ed artistiche

“Un modo diverso, innovativo e straordinariamente efficace per vivere e scoprire le bellezze di Reggio, la sua storia, le sue tradizioni ed i suoi siti culturali”

Ha preso il via “Rhegion road up”, il tour fra le bellezze storiche, artistiche e culturali della città promosso dall’Associazione Scena Nuda col patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale delegato Giovanni Latella, ha preso parte al primo giro che, partito dal Castello Aragonese, ha toccato la parte greco-romana di Reggio fra le Terme Romane, le Mura Greche, via Giulia, l’Ipogeo, l’Area Griso Laboccetta, l’Odeion ed il teatro Cilea.

A guidare il nutrito gruppo di turisti e visitatori coinvolti nell’iniziativa è stato Tommaso Misiano, guida turistica professionista, che nei panni di Aristotele ha accompagnato la comitiva in un’esperienza davvero unica e fortemente suggestiva.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel ringraziare Teresa Timpano dell’associazione Scena Nuda, ha promosso “un progetto che, ormai da diversi anni, riscuote sempre maggiore successo”.

“Un progetto – ha spiegato – che è la naturale prosecuzione della nostra idea di far vivere, rivivere, scoprire e riscoprire i nostri siti archeologici e culturali anche attraverso forme d’arte che si confinano in altri contesti artistici”.

Alle Mura Greche, infatti, è stata molto apprezzata l’esibizione di Samuela Piccolo che, con una splendida coreografia, ha creato una danza su Scilla.

“Quando si parla di destagionalizzazione dell’offerta culturale e turistica – ha continuato Giuseppe Falcomatà – questi sono gli eventi che mostrano nel concreto un concetto in cui crediamo molto. Solitamente, eravamo abituati ad un ottobre meno ricco di eventi, adesso, invece, stiamo scoprendo un mese nel quale la città continua ad essere meta di turisti, di viaggiatori, di reggini di ritorno. In questi giorni stiamo registrando decine di piccoli e grandi eventi, di respiro nazionale ed internazionale, comprese le iniziative congressuali che richiamano migliaia di visitatori. E’ segno evidente di una città che vuole godere appieno delle bellezze del proprio territorio, di una città viva che possiamo continuare a rendere più bella ed accogliente grazie all’impegno, all’amore ed alla passione di realtà come Scena Nuda”. Ecco perché, secondo il sindaco, “camminare accanto e insieme è l’unica soluzione possibile”. “Non possiamo comportarci come delle monadi – ha affermato ancora – pensando che si possa raggiungere un risultato di crescita economica, sociale, turistica e culturale. E’ essenziale lavorare e farlo assieme alle associazioni del territorio, energia vitale per ognuno di noi e per la nostra bella città”.

Per il consigliere delegato al Turismo, Giovanni Latella, “queste sono occasioni di crescita e confronto incredibili”. “Con questo tour, diviso in otto tappe – ha detto – l’associazione Scena Nuda riesce a raccontare la storia della città attraversando i periodi Greco-romano, Bizantino-Aragonese-Angioino-Normanno e moderno, in maniera alternativa ed estremamente coinvolgente.

Oggi, ad accompagnarci, è stato Aristotele, ma nelle volte successive toccherà a Freud e Sant’Agostino che, passeggiando per le vie della città, aiuteranno a conoscere l’Opera di Tresoldi, le statue di Rabarama, il teatro Cilea, la Pinacoteca civica, la galleria di palazzo San Giorgio, la Stele di Pascoli, la Cattedrale, la chiesa di San Giorgio al Corso, il Castello Aragonese, la chiesa degli Ottimati o via Giudecca”.

“Un modo diverso, innovativo e straordinariamente efficace, – ha concluso Latella – per vivere e scoprire le bellezze di Reggio, la sua storia, le sue tradizioni ed i suoi siti culturali”.