Reggio, edifici comunali senza contatori idrici e ‘truffa da 30 mln’: le precisazioni del dirigente Barreca

Una riunione convocata con urgenza dal presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi. All’interno di Palazzo San Giorgio si discute della ipotetica ‘truffa da 30 milioni’ e dell’accusa del prof. Veronese nei confronti del Comune che, ad avviso del docente e dirigente sindacale UIL, non ha ancora installato i contatori idrici in numerosissimi edifici pubblici, tra cui scuole, impianti sportivi comunali e incredibilmente anche il Comando della Polizia Municipale.

Un’omissione che configura, sempre secondo il prof. Veronese, un falso in bilancio oltre che un vuoto di circa 30 milioni di euro.

La notizia diffusa dal prof. Veronese ha scosso Palazzo San Giorgio e provocato le reazioni del vice sindaco Paolo Brunetti che in una nota, nel pomeriggio di ieri, ha risposto così al docente reggino:

“‘Affermazioni false, gravi e strumentali”.

Durante la seduta della Commissione Consiliare Controllo e Garanzia di questo pomeriggio presso la sede del Comune di Reggio Calabria, riguardante i contratti di fornitura idrica degli immobili pubblici comunali, è intervenuto il dirigente del settore Tributi avv. Demetrio Barreca. Assenti invece il direttore generale avv. Umberto Alessio Giordano e il segretario generale dott.ssa Antonia Criaco.

“L’auto fatturazione al Comune della somministrazione di acqua per gli uffici istituzionali non è stata in passato applicata – ammette il dirigente Barreca – Le questioni che sono sul tavolo tra Comune e Sorical devono ancora essere definite per un passaggio definitivo di consegne. I rapporti tra Comune e Sorical devono essere ancora chiariti e completati perchè il Comune risulta debitore e creditore di Sorical così come Sorical risulta essere allo stesso modo creditrice e debitrice per diverse questioni. Come Comune nel corso del 2023 abbiamo anticipato tutte le spese per conto di Sorical e ne abbiamo chiesto il rimborso che non è ancora avvenuto del tutto. Ci sono ancora partite pendenti come la registrazione degli immobili che prevede l’installazione dei contatori del Comune per quanto concerne il settore idrico”.

Il dirigente Barreca conferma dunque come in molti edifici pubblici comunali manchi il contatore idrico.