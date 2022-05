Reggio, tanti turisti in centro. E la città riappare 'viva' - FOTO

L'augurio è che per l'estate 2022 si possa davvero assistere a scenari quotidiani come quello di questa mattina

"Reggio città turistica".

Lo slogan, tanto usato dai politici e che tutti noi vorremmo si tramutasse in realtà 365 giorni l'anno, rievoca come un mantra nella nostra memoria alla sola visione di numerosi turisti in centro città.

Impossibile non notare i tanti gruppi che hanno percorso le strade del centro storico o le decine di pullman che affollavano piazza Indipendenza. Questa mattina le vie principali della città si mostravano animate da un via vai di visitatori, per lo più stranieri, estasiati dallo spettacolo dello Stretto.

Museo Archeologico, Lungomare Falcomatà, Corso Garibaldi, Mura Greche, basilica del Duomo. Questi alcuni dei luoghi invasi di turisti.













E le bellezze della nostra amata città avranno incantato certamente i visitatori.

Giornate come queste fanno ben sperare e riaccendono quella speranza di vedere sempre più una Reggio viva e vivace, dinamica e appetibile non solo per i Bronzi, che quest'anno festeggiano i 50 anni dal loro ritrovamento, ma anche per i servizi e per le infrastrutture, ahinoi spesso più che carenti.

L'afflusso dei turisti di oggi può rappresentare un segnale positivo di ripresa anche per i tanti ristoratori e per le attività commerciali, da troppo tempo ormai in attesa di una vera ripartenza post Covid.

L'augurio è che per l'estate si possa davvero assistere a scenari quotidiani come quello di oggi.

Perchè la presenza di centinaia di turisti in città non sia un'eccezione ma la normalità.