Reggio, nuovi orari per l’Ufficio Passaporti: prenotazioni solo online

Nuovi orari e sportelli digitali per il rilascio dei passaporti a Reggio Calabria: tutti i dettagli sulle modalità di prenotazione

Si avvisa l’utenza che, per esigenze organizzative, dal 17 novembre 2025 l’Ufficio Passaporti della Questura di Reggio Calabria ha modificato i propri orari di sportello e riceverà il pubblico esclusivamente tramite prenotazione sull’Agenda Elettronica per l’acquisizione delle pratiche di rilascio dei passaporti.

Nuovi orari di apertura e modalità di prenotazione

L’Ufficio sarà operativo:

dal lunedì al venerdì , dalle ore 9:00 alle ore 12:00

, dalle il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Gli appuntamenti dovranno essere prenotati esclusivamente online tramite il portale dedicato https://passaportonline.poliziadistato.it.

Open day per utenza residente a Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto

Per i cittadini che riscontrano difficoltà nella prenotazione online, saranno organizzati open day il martedì e il giovedì mattina (ore 9:00-12:00).

Durante tali giornate sarà possibile presentare la pratica senza prenotazione, previa acquisizione di numero eliminacode, esclusivamente per l’utenza residente nei Comuni di:

Reggio Calabria

Motta San Giovanni

Cardeto

Urgenze e modalità di prenotazione prioritaria

I cittadini che devono partire entro 30 giorni e non trovano una data utile potranno accedere all’Agenda Ordinaria tramite il link https://passaportonline.poliziadistato.it.

All’atto della scelta della sede, il sistema mostrerà un pop-up informativo che consente di visualizzare gli appuntamenti prioritari disponibili nelle due settimane successive.

Una volta fissata la data, sarà possibile stampare un modulo attestante la priorità, da firmare e consegnare all’Ufficio Passaporti insieme alla documentazione comprovante la data del viaggio.

Nel caso in cui non siano disponibili appuntamenti nemmeno nella sezione urgenze, comparirà un tasto dedicato per compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnalare i motivi dell’urgenza. Tale modulo sarà poi oggetto di valutazione da parte degli operatori dell’Ufficio Passaporti.

Altri canali disponibili e contatti utili

Si rammenta la possibilità di usufruire del Progetto Polis, che consente ai cittadini di richiedere il passaporto presso gli sportelli degli Uffici Postali abilitati.

Il personale dell’Ufficio Passaporti resta a disposizione dell’utenza per ogni esigenza o chiarimento: